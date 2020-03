Tyrkia fikk full støtte fra de andre Nato-landene etter at 33 tyrkiske soldater ble drept i et syrisk luftangrep i Syria, opplyste Nato-sjefen Jens Stoltenberg fredag formiddag.

Det skjedde etter at Tyrkia hadde oppfordret til et hasteinnkalt møte i Nato-rådet.

– Nato-landene fordømmer luftangrepene fra Syria og Russland. Jeg ber dem stoppe denne offensiven, respektere folkeretten, og støtte FNs anstrengelser for å få til en varig fredelig løsning i Syria, sa Stoltenberg etter møtet, ifølge NTB.

Natos norske generalsekretær understreket også at møtet var et signal om solidaritet med Tyrkia.

– Må redegjøre



I etterkant av rådsmøtet krever nå partiet Rødt at regjeringen redegjør for sitt standpunkt:

– Vi forventer at regjeringa redegjør for et åpent Storting om NATO-toppmøtet og hva som er den norske regjeringas svar på Tyrkias oppfordring om vestlig militærintervensjon i Syria, sier partilederen Bjørnar Moxnes til ABC Nyheter.

Han begrunner dette med at USA «i forkant av NATO-møtet uttaler at de holder muligheten for militær intervensjon mot Syria åpen». Moxnes fortsetter:

– Når Nato gir full støtte til Tyrkia som samarbeider med al-Qaida-allierte grupper, så gir det grunn til å bekymring for hva som er sagt på møtet. Hva har Norge lovet bort?



– Vi må ha klarhet i om Solberg-regjeringen med dette har gitt støtte til Tyrka og deres militser i Syria, og om en videre Nato-intervensjon er lovet bort, sier Moxnes. Han minner om at Stoltenberg som norsk statsminister i 2011 lovet støtte til intervensjon i Libya, før stortingsbehandling.

Partilederen mener den tyrkiske intervensjon i Syria hjelper militsgrupper som knyttet til al-Qaida, undergraver folkeretten og rammer kurderne.

– Det siste Syria og Midtøsten trenger nå, er nok en folkerettsstridig NATO-krig som styrker IS og al Qaida og skaper enda større sivile lidelser og flyktningstrømmer, sier Moxnes.

Økt konflikt



Konflikten i Idlib-provinsen har blitt trappet opp de siste dagene. Syriske regimestyrker har med støtte fra Russland angrepet det som er den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria. Samtidig har Tyrkia mange soldater i området for å støtte syriske opprørsstyrker.

Tidligere på dagen hadde Russland omtalt de tyrkiske soldatene som ble drept for «terrorister».

– De tyrkiske soldatene skulle ikke være der de var, og Tyrkia hadde ikke informert Russland på forhånd om hvor de befant seg, sa det russiske forsvarsdepartementet.

Tyrkia avviste på sin side den russiske påstanden om at landets soldater hadde vært med en gruppe terrorister.

– Jeg vil slå fast at det ikke var noen væpnede grupper rundt våre militære enheter under dette angrepet, sa den tyrkiske forsvarsministeren Hulusi Akar.

EUs utenrikssjef Josep Borrell Fontelles har advart mot en opptrapping av konflikten i Syria, og gjør det klart at EU vil ta i bruk alle virkemidler for å verne om sin sikkerhet.

Kontakt med Russland



Opptrappingen de siste dagene har skapt frykt for en ny strøm av flyktninger til Europa. EU selv har imidlertid ingen militær tilstedeværelse i regionen, og alle tiltak som er iverksatt hittil, som for eksempel sanksjoner, har bare hatt begrenset virkning.

For å tone ned spenningene snakket presidentene Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan med hverandre på telefon, og ble enige om at Russland og Tyrkia i fremtiden skal koordinere sine militæroperasjoner i Idlib-provinsen i Syria bedre.

Fredag ble 16 syriske regimesoldater drept i et tyrkisk gjengjeldelsesangrep.

Tyrkia har også bedt om at det innføres en flyforbudssone over Idlib-provinsen i Syria.

– Verdenssamfunnet må handle for å beskytte sivile og innføre en flyforbudssone, sa Fahrettin Altun, kommunikasjonssjef ved kontoret til president Recep Tayyip Erdogan, fredag.