Tyrkia får full støtte fra Nato

20 syriske soldater og militssoldater ble drept i de tyrkiske gjengjeldelsesangrepene i provinsene Idlib og Aleppo, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Eksilgruppen har meldt om tyrkiske angrep med droner og artilleri mot syriske stillinger i områder som regjeringsstyrkene har gjenerobret fra opprørere og jihadister under en tre måneder lang offensiv.

Tyrkia kaller angrepene gjengjeldelse for at 33 tyrkiske soldater ble drept, det største tap av liv på en gang for Tyrkia siden landet innledet sin intervensjon i Syria i 2016.

Opptrappingen skjedde etter at tyrkisk-støttede opprørere gjenerobret den strategiske byen Saraqeb i Idlib-provinsen. Byen ligger på riksveien M5 som forbinder Damaskus med Aleppo, og var en av regimets viktigste erobringer da regjeringsstyrkene for første gang på mange år fikk kontroll over veien.

En syrisk militærkilde anklaget ifølge det syriske nyhetsbyrået Sana Tyrkia for aktivt å styrke opprørerne i Saraqeb.

Anklager fra Russland

Også Russland anklaget Tyrkia for å stå i ledtog med terrorister og sier at de tyrkiske soldatene som ble drept, befant seg sammen med syriske opprørere.

– De tyrkiske soldatene skulle ikke være der de var, og Tyrkia hadde ikke informert Russland på forhånd om hvor de befant seg, sier det russiske forsvarsdepartementet.

Russland understreket samtidig at de ikke hadde noe å gjøre med angrepet, mens Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar svarte på anklagene med å si at det ikke var noen væpnede grupper i nærheten da soldatene ble angrepet.

Senere fredag snakket Tyrkias og Russlands presidenter Recep Tayyip Erdogan og Vladimir Putin sammen på telefon og ble enig om å koordinere sine militæroperasjoner i Idlib bedre.

– De ga begge uttrykk for stor bekymring over eskaleringen i Idlib som har krevd flere menneskeliv, deriblant tyrkiske soldater, sier Lavrov i en uttalelse.

Mens Russland er alliert med Syria og ofte bidrar med luftangrep, har Tyrkia flere observasjonsposter og store militære styrker som støtter syriske opprørere inne i Idlib-provinsen.

Full Nato-støtte

Opptrappingen førte til at Nato-rådet ble innkalt til hastemøte fredag. Der fikk Tyrkia full støtte fra de andre Nato-landene, opplyste Nato-sjef Jens Stoltenberg på en pressekonferanse.

– Nato-landene fordømmer luftangrepene fra Syria og Russland. Jeg ber dem stoppe denne offensiven, respektere folkeretten og støtte FNs anstrengelser for å få til en varig fredelig løsning i Syria, sa Stoltenberg.

– Den farlige situasjonen må trappes ned for å hindre videre forverring av den forferdelige humanitære situasjonen i regionen og åpne for humanitær adgang til dem som sitter fanget i Idlib, sa han videre og understreket at dagens møte var et signal om solidaritet med Tyrkia.

Stoltenberg gjorde det klart at Tyrkia er det landet som er mest berørt av konflikten i Syria, som har lidd mest under terrorangrep, og som har måttet huse millioner av flyktninger.

Millioner på flukt

Situasjonen de siste dagene førte til at Tyrkia vil åpne grensene og ikke lenger stanse flyktninger og migranter som vil til Europa.

Tyrkia frykter å bli overrent av nærmere en million flyktninger som er fordrevet av den syriske offensiven. Fra før er 3,6 millioner flyktninger og migranter i Tyrkia.

Allerede natt til fredag kom 300 flyktninger til grensa til Hellas, og en gruppe er observert på kysten, der de håper å ta seg over til den greske øya Lesvos.

Greske grensevakter har brukt tåregass for å stoppe flyktninger og migranter som prøver å ta seg fra Tyrkia til Hellas, ifølge en gresk avis.

Kathimerini skriver at tåregass ble brukt mot rundt 500 personer med mål om å «avskrekke». Hendelsen skjedde på grenseovergangen ved byen Kastanies, en overgang greske myndigheter fredag stengte.

Ifølge journalister på stedet er det et stort antall politi og militære på gresk side av grensen.

Den greske kringkasteren ERT melder at mange hundre flyktninger og migranter har samlet seg i grenseområdet. Beskjeden om at Hellas stenger Kastanies-overgangen, kom etter meldinger om Tyrkia ikke lenger vil stanse flyktninger og migranter som vil til Europa.

Ifølge ordføreren i byen Orestiada, som ligger i nærheten av Kastanies, «forsvant» tyrkiske grensevakter fredag morgen, skriver Kathimerini.

Norge bekymret

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttrykker sterk bekymring for opptrappingen av konflikten i Idlib.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er sterkt bekymret for opptrappingen i Syria. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Offensiven til det syriske regimet og dets støttespillere forårsaker uakseptable lidelser. Norge fordømmer angrepene. Kampene må stanse, humanitære aktører må få uhindret tilgang, sier Søreide i en Twitter-melding.

Under konsultasjoner med Natos råd fredag uttrykte Norge solidaritet med Tyrkia etter at de 33 tyrkiske soldatene ble drept.

– Fra norsk side understreket vi også at det nå er viktig at alle parter må vise tilbakeholdenhet i bruk av militær makt, og at man forsterker det diplomatiske arbeidet med å få på plass en umiddelbar og varig våpenhvile, skriver UD i en pressemelding.