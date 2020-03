Den britiske regjeringens planer om å bygge en tredje rullebane på Heathrow er dømt ulovlig i den britiske ankedomstolen Royal Courts of Justice i London.

Årsaken er at den britiske regjeringen ikke har tatt sine egne klimaforpliktelser med i betraktningen under planleggingsarbeidet. Retten slår fast at en tredje rullebane kan bygges i framtiden, dersom den er i tråd med Storbritannias egen klimapolitikk, ifølge BBC. Det mener retten ikke er tilfelle slik prosjektet foreligger nå.

Leder for Richmond kommune, Gareth Roberts, feirer domstolens avgjørelse om at byggingen av en ny rullebane på Heathrow er ulovlig, slik prosjektet nå foreligger. Foto: Niklas Halle'n / AFP/NTB scanpix

Den britiske regjeringen har forpliktet seg til å gjøre Storbritannia til et nullutslippsland innen 2050. En tredje rullebane på Heathrow vil gi flyplassen økt kapasitet på 700 fly om dagen, og bidra til en stor økning i klimagassutslipp. Prosjektet har en prislapp på 14 milliarder britiske pund, i underkant av 170 milliarder kroner.

Regjeringen anker ikke – Heathrow anker

Regjeringen kommer ikke til å anke dommen, fordi de har gjort det klart at utbyggingen skal ledes av industrien, skriver samferdselsminister Grant Shapps på Twitter:

– Å utvide flyplasser er kjernen i å fremme globale forbindelser. Vi tar også våre forpliktelser for miljøet på alvor, skriver han videre.

Politiske motstandere sier likevel Boris Johnson nå har en historisk sjanse til å legge rullebanen død, og bli en klimahelt på den globale scene, ifølge the Guardian.

En talsperson for Heathrow flyplass sier imidlertid til avisa de skal anke dommen til høyesterett, og at de er trygge på at de vil lykkes.

Ekspert: Stor, internasjonal betydning

Saken ble tatt til retten av flere ideelle miljøorganisasjoner, flere kommuner og ordføreren i London.

– Det var jubel og hopping i været i feiring fra miljøforkjemperne utenfor rettssalen, sier BBCs reporter på stedet, Roger Harabin.

Den ideelle organisasjonen Plan B var blant saksøkerne.

– Rettsavgjørelsen er dårlig nytt for alle bedrifter og investorer i den karbonbaserte økonomien, som må ta høyde for å bli utfordret i rettssystemet. Men det er veldig gode nyheter for alle, siden vi alle – inkluder bedrifter og investorer – er avhengig av å ivareta forholdene som gjør planeten mulig å bo på, sier Tim Crosland fra Plan B til the Guardian.

I Norge jubler Miljøpartiet de Grønne over avgjørelsen på Twitter.

Miljøpartiet de Grønne over avgjørelsen på Twitter.

Wow! #detskjer!Planene om å bygge en tredje rullebane på Heathrow er dømt ulovlig – fordi det bryter med Parisavtalen, som Storbritannia har bundet seg til. Første dom i verden basert på Parisavtalen. Det er lov å håpe det blir mange flere framover!

Ekspert på internasjonal rett ved Leiden universitet i Nederland, Margaretha Werwerinke-Singh, sier til avisa at dommen kan få stor betydning verden over.

– For første gang har en domstol bekreftet at Parisavtalens temperaturmål har bindende effekt. Målene er basert på overveldende bevis om den katastrofale risikoen det er å overstige 1,5 grader global oppvarming. Likevel har noen argumentert for at målet kun er en ambisjon, som gjør det opp til de enkelte myndighetene å ignorere det i praksis, sier hun til The Guardian.

Planlegging av tredje rullebane på Gardemoen fortsetter

Det statlige selskapet Avinor planlegger å utvide Oslo Lufthavn Gardermoen med en tredje rullebane. Dersom utvidelsen blir realisert, vil Gardermoen bli Nordens aller største.

Norske miljøorganisasjoner har lenge advart mot å utvide flyplassen. Natur og Ungdom mener en ny rullebane vil føre til store lokal inngrep i naturen som blant annet går utover verdifull matjord og tvinger folk til å flytte. Samtidig påpeker organisasjonen at en ny rullebane vil føre til vekst i flytrafikken, og store økninger i klimagassutslipp.

Avinor må ikke ha godkjenning Stortinget for å planlegge ny rullebane. De må imidlertid ha et vedtak for å bygge. Siden planleggingsarbeidet startet i 2017, har det likevel flere ganger blitt stilt forslag i Stortinget om å stanse planleggingen. Forslagene har ikke fått flertall.

Høyre og Frp er for å bygge ny rullebane på Gardermoen. SV, Senterpartiet, Venstre, Rødt og MDG har uttrykt sin motstand. Arbeiderpartiet og KrF har foreløpig ikke bestemt seg.

Miljødirektoratet sier også nei til en ny rullebane, da de mener det vil føre til økt flytrafikk og økte utslipp.

