Norske selskaper i Kina har satt krisestab

Styreleder Morten Sten Johansen for Det norske handelskammeret i Kina, sier til NRK at ingen ansatte ved norske bedrifter har fått påvist virussmitte.

– Etter det jeg vet er det ikke registrert noen syke ansatte, sier han.

Store norske selskaper, som Jotun, Kongsberg Gruppen og DNV-GL, har satt krisestab, ifølge Johansen, som jobber for Jotun.

Malingsprodusentens to fabrikker utsetter produksjonen med én uke på grunn av sykdomsutbruddet, men Johansen avviser at dette vil bety at Jotun taper mye penger. Årsaken er at stengningen skjer under kinesisk nyttår, hvor det vanligvis er lav aktivitet ved fabrikkene.

– Men det er klart at hvis dette fortsetter og vi ikke kan starte opp igjen produksjonen om en uke, vil det påvirke oss og alle andre bedrifter her i Kina, sier han til kanalen.