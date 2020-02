– Helikopter 72EX, du har for lav høyde til at vi kan følge dere på radar. Det var siste beskjed som er registrert fra flygelederen på Socal-sambandet til helikopterpiloten før helikopteret krasjet.

Lydloggen er plukket opp av flyradiotjenesten LiveATC og er ikke frigitt av myndighetene. Du kan høre et utdrag fra kommunikasjonen i videoen øverst.

Spesielle værforhold

Værdata fra stedet tilsier at det var svært dårlige værforhold da ulykken skjedde. Skyhøyden skal ha vært på kun 1100 fot, som tilsvarer drøye 300 meter. I slike forhold er det ikke lov å fly etter visuelle flygeregler, VFR. Det er derimot mulig i enkelte gitte situasjoner lovlig for fly og helikoptre å fly i spesielle VFR-forhold.

Dette er forhold der man har lov til å gå under de gitte kravene under blant annet forutsetning at man har hele tiden kommunikasjon med en flygeleder i et kontrollert luftrom.

Fulgte motorveien som referanse

Ut i fra lydloggen kan man høre at helikopteret, som var av typen Sikorsky S-76, lettet fra John Wayne-flyplassen sør for Los Angeles 09.06 lokal tid.

Nord for byen måtte det vente sørøst for Burbank lufthavn, før det fikk tillatelse til å passere flyplassen.

Deretter passerte de nord for flyplassen Van Nyus der flygelederen ga en oppdatering om været og ba helikopteret melde fra når de var i VFR-forhold. Helikopterpiloten meldte tilbake at de kom til å følge motorveien som visuell referanse og at de fløy på 1400 fots høyde.

Etter å ha passert flyplassen meldte helikopteret at de hadde sikt på 1500 fots høyde. De ble da overført til Cocal apporach, som har oversikten over flytrafikken for luftrommet inn til Los Angeles.

Kunne ikke følge på radar

Når signalet er overført til Socal-kanalen klarer ikke opptaket å ta opp kommunikasjonen fra helikopteret. Man hører derimot flygelederen som melder at de flyr for lavt til at de kan klare å oppdage dem på radar og gi dem riktig flyinformasjon.

Kobe Bryant avbildet sammen med datteren Gianna. Begge skal ha omkommet i en helikopterstyrt søndag. Foto: Usa Today Uspw / Reuters

Få minutter senere får flygelederen ikke lenger kontakt med piloten. Helikopteret krasjet i området Calabasas, det hadde da vært i luften i omtrent 40 minutter. I tillegg til Kobe Bryant og hans 13 år gamle datter, omkom ytterligere syv personer i ulykken.

Årsaken til krasjen er fortsatt ikke avklart, men flere medier melder at været var alt for dårlig til å fly i. Blant annet hadde politiets helikoptre fått flyforbud.

