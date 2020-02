46 prosent av spurte nordmenn tror ikke Trump blir gjenvalgt som USAs president i november, ifølge en en spørreundersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter.

Denne gruppen har videre blitt stilt spørsmålet «Hvorfor tror du ikke det?». 60 prosent svarer at de tror Trump kommer til å tape mot den demokratiske motkandidaten, 26 prosent tror riksrettssaken ender med hans avgang, syv prosent tror han ikke vil stille til gjenvalg likevel og åtte prosent svarer «vet ikke».

– Per nå virker det ikke sannsynlig at Trump kommer til å måtte gå av ved riksrett. At 26 prosent tror dette er et høyere tall enn jeg skulle tro, men det er spennende, sier jurist Sofie Høgestøl til ABC Nyheter.

Av alle de 1009 spurte er det dermed bare 12 prosent som tror Trump vil bli felt i riksrettprosessen mot ham.

Hun er universitetslektor ved UiO spesialisert på internasjonal strafferett og valglovgivning. Høgestøl følger den amerikanske riksrettssaken mot Donald Trump tett.

– Grunnloven setter en veldig høy terskel for å avsette en president ved riksrett. Hele to tredjedeler av Senatet må stemme for dette for at det skal skje. Det har aldri skjedd før. Når det aldri har skjedd før, sier det noe om terskelen.

– De to partiene snakker forbi hverandre

Sofie Høgestøl. Foto: UiO

Mens demokratene har flertall i Representantenes hus, og fikk vedtatt at en riksrettssak mot Trump skulle finne sted, er de i mindretall i Senatet hvor selve riksrettssaken avgjøres. Veien til et to tredjedels flertall er derfor lang.

– Trump har greid å samle partiet sitt bak seg enn så lenge. Så lenge han greier å holde på partiet sitt, er sannsynligheten liten for at han blir dømt. Så langt har republikanerne lagt opp til en hurtig prosess uten særlig mange vitner, men neste uke kan bli interessant.

Det første som har skjedd i riksrettssaken er at begge parter har lagt fram sin sak. Nå som det er overstått, skal Senatet nok en gang stemme over om de ønsker å kalle inn vitner. Det ble gjort i riksrettssaken mot Bill Clinton.

For å kalle inn vitner kreves det kun et simpelt flertall.

– Demokratene må derfor lure fire republikanere over til sin side i stemmegivningen for å få kalt inn vitner i saken. Får de inn vitner, så endrer det ting.

Blir det ikke kalt inn vitner, tror Høgestøl sjansen er lik null for at Trump blir felt. USA-viter Hilmar Mjelde tror allerede sannsynligheten for at riksrettssaken ender med Trumps avgang er lik null.

– Republikanerne er blitt Trumps personlige parti. Han var i realiteten aldri truet i denne saken. De to partiene snakker forbi hverandre, som om de befinner seg i ulike univers, sier Mjelde til ABC Nyheter.

– Han går gjennom ild og vann for å bli valgt igjen

ABC Nyheters utenrikskommentator Audun Tjomsland er forfatter og tidligere korrespondent for NRK i New York og London.

ABC Nyheters utenrikskommentator, Audun Tjomsland, har tidligere i prosessen trodd at riksrettssaken kunne ende med Trumps avgang. Det tror han ikke nå lenger.

– Jeg er veldig skuffet over at ellers forstandige politikere ikke gjennomskuer en person som Trump, sier Tjomsland, og viser til republikanerne i Senatet, som mest sannsynlig ikke kommer til å stemme for å felle Trump.

– Trump lyver. Han er ikke pålitelig. Han har en måte å være på som ikke skaper troverdighet rundt seg. Jeg synes det er synd at hans politiske kolleger ikke innser det.

Syv prosent av de spurte i spørreundersøkelsen tror Trump av andre årsaker velger å trekke sitt kandidatur til presidentvalget 2020. Det har ikke Tjomsland noe tro på.

– Jeg tror han går gjennom ild og vann for å bli valgt igjen. Han har såpass mange støttespillere som av en eller annen uforståelig grunn ønsker ham som president at de vil hjelpe ham fram.

Video: Thunberg om Trumps USA-skryt: – Vi driter i politikken deres