Flest nordmenn tror ikke Trump blir gjenvalgt

På spørsmålet «Tror du at Donald Trump blir gjenvalgt som USAs president i november?» svarer 46 prosent av de spurte nei, og 40 prosent ja. 15 prosent svarer «vet ikke». Det viser en fersk undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av ABC Nyheter med 1009 respondenter.

USA-viter ved Universitetet i Bergen, Hilmar Mjelde, synes ikke det er overraskende at flest nordmenn ikke tror Trump klarer å vinne i valget i november.

– Europeere sliter med å forstå hvordan en så uvøren og udannet type som Trump kan velges til president. Norge er ikke unikt i denne sammenheng. Jeg har bodd lenge i Paris, og for pariserne er det helt uforståelig at Trump er president i USA, sier Mjelde til ABC Nyheter.

Han påpeker at USA har en helt annen politisk kultur enn de fleste europeiske land.

– Forakten for staten og politikerne er for et systemtrekk å regne. Derfor appellerte outsideren Trump.

Det er betydelige flere menn enn kvinner som tror han blir gjenvalgt. 49 prosent av menn tror dette, mot 30 prosent av kvinner. 52 prosent av kvinner tror Trump ikke blir gjenvalgt, mot 39 prosent av menn.

Mener demokratenes topp-kandidater er for gamle

USA-viter ved Universitetet i Bergen, Hilmar Mjelde.

I motsetning til den største andelen i spørreundersøkelsen, tror Mjelde at Trump bli gjenvalgt i høst.

– Jeg tviler på om det er mulig å slå Trump. Han har sine 46 prosent med velgere som godkjenner alt han sier og gjør. Det holder for å vinne et presidentvalg. Men det kommer an på distribusjonen av velgere på tvers av delstatene, gitt USAs spesielle valgsystem. Og det fungerer godt for Trump.

USA-viteren påpeker at Trump også har historien på sin side. Et presidents parti får normalt to perioder etter hverandre ved makten. I etterkrigstiden er det kun Jimmy Carter som har blitt kastet etter partiets første periode. George Bush Senior ble kastet etter sin første presidentperiode, men etter partiets tredje.

– På tross av det er Trump vitterlig en avvikende president i moderne tid. Det er flere som ligner på ham på 1800-tallet. Det kan derfor hende den vante teorien jeg kommer med ikke vil slå til. Selvsagt kan Demokratene vinne, fordi begge partiene er toppmotiverte og velgermassen delt på midten.

Mjelde mener imidlertid at det demokratiske partiet har en stor utfordring hva deres presidentkandidater gjelder.

– De demokratiske kandidatene mange åpenbare svakheter. Begge de som ligger på topp, Joe Biden og Bernie Sanders er for gamle. Biden vil slite med å henge med i debattene mot Trump.

Tror Trump blir felt av egne løgner

ABC Nyheters utenrikskommentator, Audun Tjomsland, tror ikke Donald Trump blir gjenvalgt i høst.

– Jeg tror rett og slett hans svakheter vil ha blitt for åpenbare gjennom riksrettsprosessen. Og når høsten kommer er det ikke lenger politikerne som skal avgjøre Trumps skjebne, men velgerne.

Tjomsland mener Trumps største hinder på veien mot en ny seier er hans hang til å lyve. Faktasjekkere ved The Washington Post har avdekket at Trump har servert mer enn 16.000 løgner i løpet av sine første tre år som president. Utviklingen i antall løgner tyder på at han lyver mer jo lenger han sitter ved makten.

– Du kan aldri stole på at han gjennomfører det han sier, og samtidig sier det han gjennomfører. Hans største hinder er muligheten for at han blir gjennomskuet som løgner av flere, og at flere ser at han tar større hensyn til egne, personlige interesser enn folkets og nasjonens interesser, sier Tjomsland.

Han er overbevist om at Russlands innblanding i valget i 2016 var avgjørende for å sikre Trump presidentembetet.

– Det tror jeg ikke russerne greier å gjennomføre igjen.

Les kommentaren: Trump og Biden på kollisjonskurs

Les også: Flertall for å avsette Trump i USA

Artikkelen fortsetter under.

ABC Nyheters utenrikskommentator, Audun Tjomsland.

Muligheter for spesiell duell



Tjomsland tror den mest populære presidentkandidatene blant demokratene på meningsmålingene, Joe Biden, har gode sjanser til å slå Trump.

– Jeg tror Biden er den mest sannsynlige motkandidaten og kanskje også den som har størst sjanse til å vinne.

Trump har allerede lansert angrep mot Joe Biden.

I en telefonsamtale ba Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky sette i gang en etterforskning mot USAs tidligere visepresident Joe Biden, som nå er presidentkandidat, og hans sønn, Hunter Biden.

Demokratene har satt igang riksrettsprosessen mot Trump fordi de mener han brøt loven ved å søke utenlandsk hjelp for å sverte Biden.

– Det er en veldig spesiell situasjon hvis Biden og Trump skulle stå mot hverandre i en valgkamp. Trump har kritisert Biden kraftig, og prøver å få ham trukket inn i en etterforskning, mens Biden prøver så godt han kan å holde seg unna Trumps beskyldninger, sier Tjomsland.

VIDEO: Justiskomiteens leder: – Trump er en stor trussel