Rikmannssønn dømt til livstid etter overgrep:

Mandag ble Reynhard Sinaga (36) dømt til livstid i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i 159 seksuelle overgrep. 36-åringen har de siste to årene stått tiltalt for overgrep i alt fire rettssaker i Manchester i England, som har omfattet overgrep mot totalt 48 menn.

Sinaga skal ha tatt med mennene hjem til sin leilighet i Manchester, dopet de ned og filmet overgrepene.

2. juni 2017 ble Sinaga imidlertid banket opp etter at han dopet ned og forgrep seg på en 18 år gammel rugbyspiller. Under overgrepet våknet 18-åringen helt plutselig. Politiet og ambulanse ble tilkalt etter at 18-åringen hadde banket opp overgriperen så kraftig at han fryktet 36-åringen var død.

Det ble starten på en omfattende etterforskning.

– Filmet alt



Sinaga, en riksmannsønn født og oppvokst i Indonesia, flyttet til Manchester i 2007 for å studere, skriver Daily Mail.

Reynhard Sinaga (36) ble mandag dømt til livstid i fengsel for i alt 160 overgrep. Foto: Politiet

Under rettssaken kom det frem at Sinaga oppsøkte ofrene sine på gata, for så å lure de inn i leiligheten hans på falske premisser. Politiet tror han dopet ned ofrene, som i all hovedsak var heterofile menn i 20-årene, med GHB i drinkene.

På Sinagas mobiltelefon fant politiet hundrevis av overgrepsvideoer, med over 190 forskjellige ofre, som alle var bevisstløse under overgrepet. Flere av ofrene er ikke identifisert.

– Ved flere anledninger voldtok han dem natta gjennom, og filmet alt for sin egen tilfredsstillelse, sier aktor Ian Rushton til Sky News.

– Aldri trygt å løslate



Dommer Suzanne Goddard skal under rettssaken ha henvendt seg til 36-åringen og omtalt han som «et ondskapsfullt seksuelt rovdyr», ifølge BBC.

Under domsavsigelsen uttalte Goddard videre:

– Etter min vurdering er du svært farlig, utspekulert og en bedrager som det aldri vil være trygt å løslate, sa hun.

36-åringen har hele tiden nektet straffskyld. Han forklarte i retten at de seksuelle handlingene var frivillig.

– Jeg håper han aldri kommer ut av fengsel og at han råtner i helvete. Jeg har perioder hvor jeg ikke klarer å stå opp og møte dagen, sa et av ofrene i en uttalelse lest opp i retten.

Overgrepene skjedde fra 2015 frem til han ble pågrepet i 2017.

Det er i denne leiligheten tilhørende Reynhard Sinaga i Manchester overgrepet skal ha funnet sted. Foto: Politiet

Politiet takker ofrene



Mange av ofrene skal ikke ha visst at de ble seksuelt misbrukt før politiet banket på dørene flere år senere.

– Jeg kan bare forestille meg hvordan det var for dem å få den beskjeden. Men motet som disse mennene har vist i samarbeidet med politiet og støttearbeidere for å finne ut av hva som skjedde, er intet mindre enn utrolig, sier assisterende politisjef i Manchester, Mabs Hussain, i en pressemelding.

Politiet er fortsatt interessert i å komme i kontakt med personer som kan være ofre i saken.