Helge (50) er utpekt som storsvindler – 13 millioner er sporløst borte

I januar i fjor ble Helge Moan pågrepet i sitt skjulested i Malaysia, etter at han i flere år hadde vært internasjonalt etterlyst gjennom Interpol for grovt bedrageri av flere millioner kroner.

Siden han ble overført til Norge i februar har 50-åringen sittet varetektsfengslet.

– Vi vet ikke så mye om hvordan han har holdt seg skjult. Han har nok reist noe, men vi antar at han store deler av tiden har hatt et fast oppholdsted, sier politiadvokat Eindride Kjørri i Oslo politidistrikt til ABC Nyheter.

– Ekstraordinær evne

Nå er Moan, som har operert under flere falske navn, tiltalt for å ha svindlet og bedratt over 116 personer eller selskaper for minst 4,5 millioner kroner. Han er også tiltalt for identitetstyveri, dokumentforfalskning og for å ha overført over 13 millioner kroner ut av landet.

Alle de 13 millionene mener politiet er utbytte av straffbare handlinger Moan, selv om de ikke har funnet alle ofrene.

Hovedmengden av bedrageriene består i at 50-åringen skal ha tilbudt personer og selskaper rådgivningstjenester i forbindelse med opprettelse eller avvikling av aksjeselskap. Disse skal ha betalt for tjenesten uten å få noe igjen.

– Han har hatt en ekstraordinær evne eller kapasitet til å holde oversikt over all informasjonen han har håndtert og til å fremstå som troverdig overfor de fornærmede, sier Kjørri til ABC Nyheter



– Omfattende

Selv om politiet har brukt store ressurser på etterforskningen har de ikke lyktes å spore pengene.

– Vi har noen mistanker om hvor pengene har blitt av, men når det har gått over så mange år er gjerne pengene reinvestert og flyttet over flere ledd, sier Kjørri.

Politiet mener Moan skal ha fått hjelp fra såkalte muldyr, personer som ikke vet at det de gjør er straffbare handlinger, til å overføre pengene til utlandet.

Ingen av muldyrene er tiltalt i saken.

– Det er ikke flere tiltalte i saken, men det er opplysninger om at andre personer har mottatt penger. Vi har valgt å ikke gjennomføre en etterforskning i Malaysia. Det er for omfattende, sier han.

Nektet å forklare seg

Selv om politiet helt siden 2013 har etterforsket Moan, har hovedpersonen selv ikke ønsket å snakke med politiet.

– Han har nektet å forklare seg for politiet, men nå som det er tatt ut tiltale har vi et håp om at han vil gjøre det, sier Kjørri.

Advokat Per Zimmer, som forsvarer 50-åringen, sier til ABC Nyheter at han ikke har noen kommentar til tiltalen.

– Først nå som tiltalen er klar vil min klient vurdere om han ønsker å forklare seg, sier Zimmer.

Rettssaken er foreløpig ikke berammet i Oslo tingrett.

«Vaskesvindleren» fra Manglerud

Moan, som opprinnelig het Lars Rune Solberg, har en lang straffehistorikk. Han kommer fra Manglerud i Oslo og har 13 konkurser gjennom årene.

I mediene ble han kalt «Vaskesvindleren» etter han han ble dømt for grovt bedrageri gjennom flere vaskeselskaper han eide.

Han er også dømt for blant annet momsbedrageri, økonomisk utroskap, identitetstyveri og grovt bedrageri.