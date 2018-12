Advarer mot «nært forestående» annektering av Vestbredden

Eksperter mener annekteringen av Vestbredden er nært forestående. En rapport laget av tidligere militære og etterretningsfolk advarer mot slike scenarier.

Flere fremstående personer varsler om at en israelsk annektering av hele eller deler av Vestbredden er nært forestående.

FN-utsending Michael Lynk har hele året advart om at israelske lovgivere, gjennom en steg-for-steg-prosess, er i ferd med å ta formell kontroll over Vestbredden, som i dag er under delt palestinsk og israelsk kontroll.

– Knesset har vedtatt en rekke lover i løpet av det siste året som har gitt grønt lys for mer formell annektering, advarte Lynk FNs generalforsamling i slutten av oktober.

Oppfatningen deles av pensjonert general Amnon Reshef. I en kronikk skriver han at de juridiske og administrative forberedelsene er så godt som klare og annektering er nært forestående.

Tidligere brigadegeneral i IDF, Amnon Reshef. Foto: Nitzan1962 / CC 4.0

– Israel har aldri vært sterkere, både militært og på andre måter.

– En annektering kommer til å bli sett på av hele verden som en israelsk beslutning om å stenge døren for en tostatsløsning, skriver Reshef.

I så fall vil dette gå imot det den israelske ambassadøren uttalte til ABC Nyheter i april.

Fredag ble enda et lovforslag fremmet til behandling, fremmet av et av regjeringspartiene, «Jødisk hjem». Det går nettopp ut på at områder under israelsk kontroll på Vestbredden blir en del av Israel. I dag styres de som okkuperte områder under militæret, gjennom såkalt «Sivil administrasjon».

Artikkelen fortsetter under kartet;

Område A administreres i dag av palestinske selvstyremyndigheter, der deres sikkerhetsstyrker samarbeider med Israel.

Område B er under delt kontroll. Den inneholder noen hundre palestinske tettsteder, ingen israelske bosetninger.

Område C er under israelsk kontroll og har rundt 300.000 palestinere og 380.000 israelske bosettere. Palestinske myndigheter sørger selv for helsetilsyn og utdannelse til palestinere, mens Israel sørger for infrastruktur.

Kontrollsoner slik fastlagt under Oslo II-avtalen. Område A er under palestinsk kontroll, område B er under delt israelsk og palestinsk kontroll. Foto: CIS

– På tide å ordne opp

«Den sivile administrasjonen avvikles. All myndighet skal overføres til de respektive departementer i regjeringen», står det blant annet i forslaget.

Israelske medier skriver om gnisninger mellom israelske bosettere og Israels egne sikkerhetsstyrker, som fjerner ulovlige bosetninger.

– I årevis har innbyggere i Judea og Samaria (det nordlige og sørlige Vestbredden, journ.anm.), som er likeverdige innbyggere og utfører militærtjeneste, ikke hatt de samme rettighetene og tilgangen til tjenester. Det er på tide å ordne opp i dette, sier Bezalel Smotrich, forfatteren av lovforslaget, til Israel National News.

Den 29. november uttalte hans partifelle og Israels justisminister, Ayelet Shaked, at regjeringen ønsker å utvide sin myndighet til område C.

Justisminister i Israel, Ayelet Shaked, på talerstolen i Knesset 19. november. Foto: Thomas Coex / AFP

– Vår plan er å legge område C under israelsk suverenitet og gi palestinere der full statsborgerskap, sa justisministeren til Times of Israel.

– I fremtiden blir områdene A, B samt Gaza og den palestinske populasjonen i Jordan en del av en konføderasjon. Det er veien å gå, sa hun.

Områdene A og B forblir slik de er nå. Hun sa ingenting om hvorvidt Jordan vil gå med på noe slikt.

Selv har hun ingen tro på fred mellom Israel og palestinerne.

– Gapet mellom palestinerne og Israel er altfor stort til å bygges bro over. Personlig tror jeg forsøkene er bortkastet tid, sa hun.

– Illusjoner blir virkelighet

En ny studie går nærmere inn på hvordan en annektering av Vestbredden vil fungere i praksis. Studien er laget av tidligere offiserer i militæret (IDF) og sikkerhetstjeneste Mossad og Shin Bet, med støtte fra akademiske eksperter. 286 personer skal ha vært involvert.

«Planene om å annektere Judea og Samaria har tidligere vært sett på som illusjoner fra en ekstremistisk minoritet, men har i det siste kommet i form av lov fra Knesset og forslag fra ministre», skriver de, «uten at konsekvensene har blitt analysert».

Hittil har den israelske staten gjennomført «krypende annektering», med gradvis utvidelse av bosetninger og sikkerhetssoner som spiser seg inn på bestridte områder.

– Vil antenne Vestbredden

En endelig annektering av en betydelig del av Vestbredden vil «antenne situasjonen», mener forfatterne. Delingen av områdene i kontrollsoner etter Oslo-avtalen kommer til å bli fullstendig irrelevant, og det vil gå opp for palestinerne at drømmen om en palestinsk stat er over.

«Det vil komme væpnede sammenstøt på Vestbredden, samarbeidet med palestinske sikkerhetsstyrker vil opphøre, og den palestinske selvstyremyndigheten vil kollapse.»

Disse eksisterer kun som et ledd i utvikling av palestinsk selvstyre. I motsatt fall mister de all legitimitet og terroren tar over.

Maktvakuumet på Vestbredden kommer til å komme helt ut av kontroll, mener ekspertene. Trente palestinske soldater fra sikkerhetsstyrkene vil slå seg sammen med de militære fløyene til Fatah og Hamas.

«Et voldelig opprør vil nå Jerusalem, arabiske sektorer i Israel og kanskje resten av landet, som vil kreve alle ressursene til politiet og grensevaktene», skriver forfatterne.

Det vil ta omtrent 45 dager å slå ned opprøret militært, etterfulgt av flere måneder for å stabilisere situasjonen. Operasjonen vil kreve mellom 3 og 5 israelske divisjoner (30-50.000 soldater) i tillegg til 30.000 reservister. IDF har 170.000 personell.

Undervurderer internasjonale reaksjoner

I tillegg kommer internasjonale reaksjoner. Tøff motstand er ventet fra Egypt og Jordan, og økonomiske sanksjoner fra andre land. Spesielt en slutt på samarbeidet med Jordans formidable etterretningsstyrke vil være et hardt slag for sikkerheten til Israel, går det fram av studien.

I verste fall kan uroen også spre seg til Jordan, gjennom den palestinske tilstedeværelsen der. Tyrkia, Saudi-Arabia, Iran og Qatar blir nødt til å komme med harde reaksjoner.

«Forkjempere av annektering er fanget i farlige tanker om 'historisk mulighet' og undervurderer internasjonale reaksjoner», står det i studien. En «diplomatisk tsunami» som ikke engang USA vil klare å tøyle.

Midt oppi dette blir Israel nødt til å ta kontroll og sørge for helse og velferd til over 2,6 millioner palestinere. Skal de da få fast opphold eller statsborgerskap? Skal da millioner av palestinere få tilgang til resten av Israel? Eller skal de styres i apartheid-stil som fortidens Sør-Afrika, er blant spørsmålene studien stiller.