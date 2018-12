Narkobaronens brutale liv: Slik forklarer han samarbeidet med «El Chapo»

Kronvitnet i rettssaken mot narkobaronen Joaquín «El Chapo» Guzman om smugling av 400 tonn kokain og beordring av minst 150 drap.

I tre dager satt den colombianske narkobaronen Juan Carlos Ramírez Abadía (55) i vitneboksen i New York og vitnet mot sin tidligere samarbeidspartner Joaquín Guzman, bedre kjent som «El Chapo».

Mexicaneren Guzman er blant annet tiltalt for å ha smuglet mer enn 155 tonn kokain inn i USA, noe som gjør at han regnes for å være den største narkotikasmugleren i verden siden colombianske Pablo Escobar ble drept i 1993. Fra 2009 til 2011 sto Guzmán på magasinet Forbes’ liste over «verdens mektigste mennesker».



Ramírez, som selv var leder for det colombianske Norte del Valle-kartellet frem til han ble pågrepet av politiet i Brasil i 2007, skal ha innledet et samarbeid med Guzman og Sinaloa-kartellet på 90-tallet.

Styrte prisene



Fra vitneboksen forklarte colombianeren hvordan han i starten brukte fly til å frakte kokain fra Colombia til Mexico, før det senere ble brukt båter for å unngå politiets radarer.

FLY: Et av privatflyene til narkobaronen Joaquín Guzman. Foto: AP

Sinaloa-kartellet sto for den vanskelige smuglingen fra Mexico til USA.

– Han sa at jeg skulle sende så mange fly som jeg klarte, forklarte 55-åringen ifølge CNN.

Ramírez skal ha smuglet så mye narkotika at han kunne justere gateprisen i New York.

«Flere ganger holdt jeg det igjen slik at det ble mindre kokain på gaten og prisen gikk opp. Så sendte jeg ut mitt slik at profitten ble større», sa han.​

55-åringen hadde selv et jerngrep på sin egen kriminelle virksomhet. Under rettssaken forklarte Ramírez at han bestakk myndighetene i Colombia for å få rullebladet sitt slettet.

150 drap

Colombianeren skal selv ha beordret rundt 150 drap. Flere av de drepte ble tatt av dage fordi de hadde snakket om kartellet, eller stjal penger eller narkotika.

(Saken fortsetter under)

PISTOL: Under rettssaken mot Joaquín Guzman har politiet offentliggjort flere bilder av det de mener er narkobaronens eiendeler.

Et notat skal ifølge politiet vise at Ramírez betalte 338.776 dollar, rundt 2,8 millioner kroner, for å få en annen narkobaron drept.

– Det var en gruppe leiemordere, fortalte han ifølge NY Daily News.

Han hevder også at han beordret syv personer drept etter at hans egen sønn ble forsøkt likvidert. En leiemorder 55-åringen samarbeidet med, hadde et favorittredskap han brukte under drapene.

– Han foretrakk motorsag. Han drepte, og dumpet likene i Cauca-elven, sa han.

Selv forsøkte Ramírez å unnskylde sin egen brutalitet under sitt vitnemål.

– Det er umulig å lede et kartell i Colombia uten å bruke vold, forklarte han.

Mannen med «tusen ansikter»

Ramírez har endret sitt eget utseende flere ganger ved hjelp av plastisk kirurgi. Det gjorde at han ble kalt «mannen med tusen ansikter».

Da 55-åringen ble pågrepet i Brasil i 2007 var han så ugjenkjennelig at politiet måtte bruke et dataprogram for stemmegjenkjenning for å identifisere ham.

Ifølge Telegraph ble han funnet i et luksuriøst hjem med eget gym, sauna, svømmebasseng og nærmere en million dollar i kontanter.

ENDRET UTSEENDET: Ramirez Abadia forklarte under rettssaken at han har endret på utseendet sitt minst tre ganger. Foto: AP

Fraktet i lastebiler



Under den til nå tre uker lange rettssaken har også andre tidligere samarbeidspartnere av El Chapo vitnet. Det tidligere kartellmedlemmet Miguel Angel Martinez fortalte under sin forklaring i retten at han hadde som oppgave å overvåke et lager i Mexico City, hvor arbeidstakere gjemte kokain i hermetikkbokse, slik at de kunne fraktes over grensen.

Lastebilene skal ha hatt så mange som 3000 bokser per last.

KOKAIN: Hvert år smuglet Sinaloa-kartellet tonnevis med kokain fra Mexico til USA i hermetikkbokser. Foto: AP

Han anslo at omlag 25 til 30 tonn kokain verdt 500 millioner dollar, ble kjørt fra lageret og inn i USA hvert eneste år.

Martinez var i flere år en av El Chapos mest betrodde «løytnanter», skriver CBS News. De skal ha reist verden rundt under falsk identitet og besøkt steder som Brasil, Cuba, Thailand, Japan og flere steder i Europa.

– Jeg hater Mr. Guzman



I 1998 skal han imidlertid ha blitt forsøkt drept fire ganger. Martinez hevder det var Guzman som ønsket han død.

– Jeg hater mr. Guzman, uttalte Martinez i retten ifølge USA Today.

Martinez har vært under politiets beskyttelse i 18 år etter at han erklærte seg skyldig i å ha stått bak narkotikasmugling, og sa seg villig til å samarbeid med amerikanske myndigheter i kampen mot narkotika.

Aktorene har varslet at satellittfoto, flere titalls videoer, tusenvis av avlyttede telefonsamtaler og oppsnappede eposter, og over 300.000 sider med dokumenter skal føres som bevis for Guzmáns kriminelle virksomhet.

(Saken fortsetter under)

TILTALT: Joaquín «El Chapo» Guzman ble utlevert til USA for snart to år siden. Foto: NTB scanpix

Risikerer livstid



Guzmán har 17 tiltalepunkter mot seg. Blir han dømt ender straffen trolig med livstid i fengsel.

Han har to ganger rømt fra fengsel i Mexico. Den spektakulære flukten i 2015, da han rømte gjennom et hull i dusjen på cella, fikk mye omtale.

Narkobaronen ble på nytt pågrepet i januar 2016, før han i januar 2017 ble utlevert til USA.

Rettssaken er ventet å pågå i fire måneder.