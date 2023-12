– Jeg synes det var en skandale. Hvis de hadde gjort det i en turnering hvor jeg hadde vært turneringsleder, hadde jeg dømt begge til tap, sa NRK-ekspert Torstein Bae under sjakk-VM-sendingen til statskanalen. Han fikk støtte av Atle Grønn.

– Jeg vet ikke om det er lov. Det viser ringakt for VM og sjakkspillet. De spiller tullesjakk, sier Grønn på NRK-sendingen.

Sjakkekspert for TV 2, Jon Ludvig Hammer går enda lengre og ber om utestengelse.

– Jeg mener at de må utestenges fra turneringen på dag to, hvis man skal ta kampfiksing på alvor. Men jeg tror ikke at det kommer til å skje, sier Hammer. til TV 2.

Fredag ettermiddag bekrefter Pavel Tregubov, som er sjef for klagekomiteen i VM, overfor NRK at de to får poengtrekk.

Tregubov forteller at begge spillerne har fått null poeng etter partiet. Han sier også at spillerne har anket, og at det nå er en prosess om hva som skjer videre.

– Kampfiksing

Det ekspertene reagerer på det lynkjappe partiet mellom Dubov og Nepomnjasjtsjij der de begge kun flyttet hestene sine frem og tilbake i 12 trekk frem til det fremprovoserte en remis. Da remisen var et faktum var alle brikkene tilbake i sin startposisjon.

Torstein Bae reagerer sterkt på partiet mellom de to russerne. Foto: Erik Johansen / NTB Foto: NTB

Hammer mener trekkene bar preg av å være avtalt spill. Det er ikke lov i sjakk.

– De spilte dårlige trekk med vilje, som ga motstanderen muligheten til å få en svær fordel, hvor motstanderne da istedenfor å ta muligheten til å bli stående best og kanskje ta over ledelsen i VM i lynsjakk, heller kopierte motstanderens trekk.

– Dette er kampfiksing utover rimelig tvil. Dubov og Nepo er idioter som risikerer karrieren for dette, skriver Hammer på X/Twitter.

En skandale

Bae kritiserte turneringsledelsen for å ikke ta grep.

– Jeg synes de burde bli straffet hardt. Det var absolutt ikke akseptabelt. En skandale. Om jeg hadde vært turneringsleder, hadde jeg dømt begge til tap. Det er dårlig turneringsledelse. Dommerne er ofte feige.

Før straffen var de to russerne i delt ledelse i mesterskapet med ni poeng etter tolv kamper. Det er åtte spillere med lik poengsum i toppen, inkludert Magnus Carlsen.