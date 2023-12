25 år gamle Christiansen var ikke fornøyd med egen innsats i hurtigsjakk-VM, men fredag viste han helt andre takter med enda mindre betenkningstid.

Etter tre strake triumfer innledningsvis ble den sterke inderen Gukesh beseiret i parti nummer fire. Etterpå smilte vestfoldingen nesten rundt.

– Barneskirenn, lo Christiansen til NRK.

Frasen er Petter Northug kjent som opphavsmannen til.

– Det var nok ikke mange som regnet med at jeg skulle ta fire av fire. Noen tenker nok at jeg kan gjøre det bra, i og med at jeg er ganske god i lynsjakk, men nå slår jeg alle mine egne forventninger i tillegg, sa Christiansen.

– Dette er det sykeste. Jeg har fått knallhard motstand. Jeg trodde helt ærlig at det ikke skulle gå lenger nå, for jeg spilte mot Gukesh, og han er helt ekstrem. Men jeg smadret han også! Han så ut som meg i hurtigsjakken, fortsatte han.

– I medaljekampen

Deretter fortsatte han storspillet. Både sterke Richárd Rapport og indiske Arjun Erigaisi ble beseiret på veien mot fem og et halvt poeng etter sju runder. Seieren mot Erigaisi var uhyre solid.

– Sånn han spiller nå, er han i medaljekampen, sa NRK-ekspert Torstein Bae.

Dessverre for Christiansen fulgte han opp med fire strake tap mot nederlandske Anish Giri, Rauf Məmmədov fra Aserbajdsjan, Klementy Sychev og georgiske Baadur Jobava.

God avslutning

25-åringen fikk imidlertid en positiv avslutning på dagen da han vant med svarte brikker over Asrorjon Omonov fra Usbekistan.

Christiansen avsluttet dermed dagen på en noe skuffende 68.-plass med 6,5 poeng.

Hovedpersonen vedgikk at han har slitt med sykdom og feber siden ankomst i Samarkand, og at det har gitt minimalt med søvn. Likevel har Christiansen sprudlet i Usbekistan.

– Det er helt spinnvilt. Nå går ting på skinner, smilte Sandefjord-gutten til NRK.

25-åringens første tap i lynsjakk-VM kom mot det indiske supertalentet Praggnanandhaa Rameshbabu.