Fredag formiddag slapp Lucas Braathen (23) sjokkbeskjeden om at han legger opp. Det vekker reaksjoner. Tidligere alpinist og nåværende NRK-ekspert, Nina Haver-Løseth, sier hun ble veldig overrasket.

– Det er helt katastrofe for norsk alpinsport. At noe utenomsportslig har skapt så mye støy at en utøver legger opp – det skal jo ikke skje, sier hun til NRK.

Braathens lagkamerat, Aleksander Aamodt Kilde, omtaler saken som sjokkerende.

– Man blir litt målløs. Vi fikk vite det i går kveld som en head’s up. For hele gruppen er det sjokkerende. Vi kjenner først og fremst på at en av lagkameratene våre har kjent på det over tid. For oss handler det om at han skal ha det bra, at helsa hans er viktigst. Vi som lag må se tilbake på de gode tider vi har hatt sammen, sier han til VG.

Skipresidenten: – En trist nyhet

Braathens far, Bjørn Frölich Braathen, langer ut mot skiforbundet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg vil også si at slik man har opplevd mediakjøret og uttalelser fra parter knyttet opp mot forbundet, som ikke bare gjelder for Lucas, men også om man ser mot Klæbo for eksempel, så oppleves det jo som en mobbekampanje mot stjernene, sier han til TV 2.

Skipresident Tove Moe Dyrhaug beklager sterkt.

– Dette er en trist nyhet og kom overraskende for oss alle, og jeg beklager sterkt at Lucas har kommet til denne konklusjonen. Samtidig kan vi ikke gjøre annet enn å respektere beslutningen han har tatt, sier hun i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere toppalpinist Jonathan Nordbotten reagerer slik på nyheten:

– Det kommer jo som lyn fra klar himmel, og er utrolig trist. Han har hatt en fantastisk karriere i sitt korte idrettsliv. Ekstremt imponerende i ung alder. Han var verdens beste alpinist og så legger han opp to dager før Sölden, det er et sjokk, sier Nordbotten til NRK.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Gleden er ikke lenger til stede

Braathen holdt fredag en pressekonferanse hvor han slapp sjokkbeskjeden og kom med en tirade mot Norges Skiforbund.

– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri. Alle som kjenner meg vet at frihet er en av mine største kilder til suksess og glede, sa Braathen til pressen i Sölden.

– Da gleden ikke lenger er til stede, velger jeg å begynne på min neste reise. Livet er for kort til å holde på med ting som ikke gjør meg glad, sa han.

Lucas Braathen tørker tårer under fredagens pressekonferanse. Foto: AP / NTB

Den lange seansen var nøye planlagt, og Braathen hadde mye på hjertet om sin barndom, det å bli best i verden og å gi noe tilbake til miljøet.

Den siste tiden har han vært i en konflikt med Norges Skiforbund om landslagsavtale og en strid om markeds- og bilderettigheter. Enn så lenge gjelder den gamle løperavtalen fra 2021.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vant slalåmcupen

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste opplyser til NTB at han ikke har noe å kommentere i saken.

– Jeg fikk som alle andre vite om dette nå, skriver han i en tekstmelding.

Lucas Braathen har helt siden han slo gjennom, vært et friskt pust i alpintsirkuset. Gode prestasjoner har vært krydret med antrekk som har skilt seg ut utenfor alpinbakken og synlighet på motevisninger.

Braathen debuterte i verdenscupen som 18-åring. Braathen tok sin første verdenscupseier i Sölden for tre år siden. Siden har det blitt fire nye seirer og sju pallplasser. I fjor var han helt i toppen i de fleste renn og vant slalåmcupen sammenlagt.