Det var i et intervju med svenske SVT mandag at Karlsson fikk spørsmål om terrorangrepet mot svenske fotballfans i Brussel nylig. Langrennsstjernen ble spurt om hun føler seg trygg foran en sesong med mye reising.

– Det er åpenbart forferdelig det som skjedde. Samtidig reiser vi til steder som Ruka eller Livigno. Det er små drittsteder, og kanskje ikke de verste «terrorstedene», svarte Karlsson.

Den uttalelsen har ført til reaksjoner i Finland. Nå beklager Karlsson i et intervju med Expressen.

– Det hele er vel et tydelig tegn på at jeg er idrettsutøver og ikke politiker, sier hun til avisen.

Karlsson sier hun bommet på eget ordvalg og forstår reaksjonene i Finland.

– Nettopp. Jeg mente at Ruka er et lite sted hvis man sammenligner det med for eksempel Brussel. Og dermed ikke like risikofylt å reise til, sier hun.

Verdenscupsesongen i langrenn starter som vanlig i Ruka i slutten av november.

Frida Karlsson understreker at hun ikke har noe i mot det finske skistedet.