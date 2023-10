Hendelsen fant sted på en treningsleir i Sierra Nevada i januar. Forrige uke skrev NRK at Henrik Ingebrigtsen under et måltid skal ha gitt uttrykk for at Narve Gilje Nordås ikke kunne sitte ved samme bord. Ingebrigtsen skal ha krevd at Nordås forlot et område som var reservert for den norske friidrettsleiren.

I april var Ingebrigtsen-brødrene og Nordås tilbake i Sierra Nevada. Tirsdag sa sportssjef Erlend Slokvik til NRK at forbundet opplevde at leiren «gikk veldig fint».

– Han viste null anger

Den uttalelsen får Nordås til å reagere. Han beskriver stemningen på leiren i april som «svært trykket og meget ubehagelig».

– Opptrinnet fikk null konsekvenser for Henrik, og ut ifra det jeg har hørt fra sikre kilder, viste han null anger i etterkant. Det tyder med andre ord på en svært svak håndtering fra Norges Friidrettsforbunds side, hevder Nordås overfor NRK.

Henrik Ingebrigtsen hadde følgende å si om saken i forrige uke:

– Det er tydeligvis enkelt og motiverende å skape storm i vannglass i disse tider, eller koke suppe på en spiker om du vil, men jeg ønsker ikke å bidra til det. Situasjonen du sikter til fra januar, handler om inngåtte avtaler som ikke ble overholdt, hvor dette ble påpekt av oss, og saken lagt død. Dette har jeg snakket om med forbundet i etterkant, skrev han i en SMS.

Har ikke flere kommentarer

Slokvik bekreftet sist uke at forbundet har vært involvert i håndteringen etter hendelsen mellom Ingebrigtsen og Nordås. Han omtalte hendelsen som «en diskusjon rundt en liten ting».

– Saken i januar har vi svart på, og har ikke flere kommentarer, svarer Slokvik til NRK om påstandene til Nordås.

Ingebrigtsen-brødrene stoppet samarbeidet med far og trener Gjert Ingebrigtsen for snart to år siden. Etter det har Gjert Ingebrigtsen hatt ansvaret for Nordås, som tok bronse på 1500 meter i VM i sommer.