– Jeg tenker at dette var en grad av mobbing og trakassering som vi absolutt ikke skal godta. Det sa jeg også fra om til Henrik, mens Henrik mener at han hadde fått det rommet og bare var tydelig. Jeg oppfattet det ikke sånn. Man kan uansett ikke snakke til andre på den måten, sier Knut Jæger Hansen til NRK.

Den rutinerte friidrettstreneren har blant annet ansvar for Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Tydelig splittelse

Knut Jæger Hansen reagerte på oppførselen til Henrik Ingebrigtsen. Foto: NTB

Torsdag omtalte NRK at oppførselen til Henrik Ingebrigtsen overfor Narve Gilje Nordås under en treningsleir i januar førte til at Norges Friidrettsforbund innførte tiltak. Det var en tydelig splittelse i den norske friidrettsleiren på treningsleiren i Sierra Nevada, ifølge NRK.

Under et måltid skal Henrik Ingebrigtsen ha gitt uttrykk for at Nordås ikke kunne sitte ved samme bord. Ingebrigtsen skal ha krevd at Nordås forlot et område som var reservert for den norske friidrettsleiren, skrev NRK torsdag.

Knut Jæger Hansen satt rundt bordet da hendelsen skjedde. Søndag forteller treneren at han leverte et varsel til friidrettsforbundet på Ingebrigtsens oppførsel.

Ingebrigtsen: – Trodde spikersuppa var spist opp

Henrik Ingebrigtsen har følgende å si om saken:

– Jeg trodde denne spikersuppa var spist opp nå, men appetitten på tynn gugge er tydeligvis ustoppelig hos enkelte. Jeg har sagt det jeg har å si om den situasjonen. Jeg minner om at friidrettsforbundet løpende har tatt beslutninger etter å ha snakket med alle involverte.

Nordås bekreftet torsdag overfor NRK at det har vært en «uønsket hendelse», men ønsker ikke å fortelle mer om saken.

Ingebrigtsen-brødrene stoppet samarbeidet med far og trener Gjert Ingebrigtsen for snart to år siden. Etter det har Gjert Ingebrigtsen hatt ansvaret for Nordås, som tok bronse på 1500 meter i VM i sommer.