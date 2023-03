– Jeg gjorde et forsøk på å besøke Michael i begynnelsen, men Corinna nektet meg. Og det var det rette, for det var altfor mange folk som ønsket å se ham, sier Eddie Jordan i et intervju med bettingtjenesten OLBG. Jordan er en nær venn av familien og var eier av Formel 1-laget Jordan. Han ga Michael Schumacher den første muligheten i motorsporten i 1991.

– Jeg fikk ikke se Michael. De sa «Vi elsker deg Eddie og vi har hatt en relasjon i lang tid, men vi må passe på privatlivet og sikkerheten til Michael».

Michael Schumacher ble syv ganger verdensmester i Formel 1, en rekord kun Lewis Hamilton har klart å utligne siden.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Formel 1-legenden Michael Schumacher og kona Corinna under en prisutdeling i 2005.

Alvorlig hodeskade

Eddie Jordan (74) var den første som ga Michael Schumacher sjansen i Formel 1. Nå forsvarer han kona Corinnas avgjørelse om å ikke la han besøke den skadde ektemannen. Foto: Matthew Childs / Reuters

Schumacher fikk en alvorlig hodeskade etter en skiulykke i Frankrike i 2013. Siden da har han blitt skjermet fra omverden av kona Corinna (54) og familien.

– Det var den mest forferdelige situasjonen for Mick (sønnen journ. anm.) og Corinna. Det har gått nesten ti år nå og Corinna har ikke hatt mulighet til å gå i selskaper, ta en lunsj eller noe slikt. Hun er som en fange for alle ønsker å prate med henne om Michael, når hun ikke trenger å bli minnet på det hvert eneste minutt, sier Jordan.

Han sier situasjonen også er vanskelig for sønnen Mick Schumacher (24), som i likhet med faren har forsøkt en karriere i Formel 1. Han kjørte for laget Haas i 2021 og 2022, før han ikke fikk ny kontrakt foran denne sesongen. Han er nå reservefører for Mercedes, laget faren avsluttet karrieren i året før skiulykken.

– Det er også vanskelig for Mick å skape sin egen karriere i motorsporten. Om Mick ikke hadde presset av farens bedrifter hengende over seg, ville han trolig vært en mye bedre fører enn vi tror. Uansett, det er den faren han harm og han må forstå og takle det. Mine tanker er med ham, sier Jordan.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Mick Schumacher har ikke helt fått det til i Formel 1-sirkuset og mistet plassen i laget Haas etter to år. Foto: Carlos Perez Gallardo / AP / NTB Foto: NTB

– Savner Michael hver dag

Lite har vært kjent om Schumachers tilstand i årene etter ulykken, men på slutten av en Netflix-dokumentar fra 2021 kom det noen drypp med ny informasjon.

– Vi bor sammen hjemme, vi driver med terapi og alt vi kan for at Michael skal ha det bedre og at han føler familiens medfølelse, sa Corinna Schumacher og la til:

– Det er klart at jeg savner Michael hver dag. Ikke bare jeg, men barna, hele familien og alle rundt ham. Men Michael er der. Annerledes, men han er der, og det gir oss styrke.

I dokumentaren forsvarer hun hemmeligholdet med at «Det er veldig viktig for meg at han kan fortsette å leve livet sitt så privat som mulig. Michael beskyttet alltid oss. Nå beskytter vi Michael».