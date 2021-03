– Det er selvfølgelig veldig spesielt at jeg nå er en av de 20 sjåførene i formel 1. Jeg har drømt om dette i 15 år, siden jeg var liten. Og nå skjer det faktisk, sier den ferske F1-føreren, som denne sesongen skal kjøre for Haas, under en digital spørsmålsrunde.

Det har vært naturlig å trekke paralleller til hans kjente far, Michael Schumacher, som frem til i fjor var den mestvinnende sjåføren i F1-historien med sine 91 seire. Den tittelen innehar nå Lewis Hamilton med sine 95 seire. Begge har vunnet verdensmesterskapet syv ganger hver.

Lewis Hamilton (t.v.) mottok en av Michael Schumacher hjelmer. Han fikk den fra Schumachers sønn, Mick, etter at han tangerte rekorden til Schumacher under Grand Prix-løp i Tyskland i fjor. Foto: Bryn Lennon / AP

– Det er veldig følelsesladet og veldig deilig. Faktisk kjørte min far sitt første Formel 1-løp for 30 år siden i år. Og det gjør det hele enda mer følelsesladet og deilig , sa Mick, ifølge danske B.T.

Ordknapp om faren

Mick, har i likhet med resten av familien Schumacher vært svært ordknapp om tilstanden til faren, som har vært skjermet for omverdenen siden han fikk en alvorlig hodeskade i en skiulykke i 2013.

Til tross for små drypp av informasjon fra venner og kjente, vet man veldig lite om hvilken tilstand Michael Schumacher nå er i og i hvilken grad han kan kommunisere med omverdenen.

Skjermes

Ifølge B.T. har Haas brukt mye ressurser på å beskytte unge Schumacher fra å måtte svare på spørsmål om faren. Blant annet ved å ansette Sabine Kehm som manager. Hun var også manager og talsperson for hans far.

Likevel var det en journalist som spurte hvorvidt Mick hadde pratet med sin far om Formel 1.

– Det er et privat anliggende. La oss heller snakke om sporten, svarte han kontant.

– En ære og utfordring

Mick har tidligere også uttalt at han ikke har problemer med å bli sammenlignet med faren når han nå inntar F1-sirkuset.

– Det er en ære og en utfordring. For meg betyr det dedikasjon, å prøve å gjøre mitt beste. Jeg ser ikke på alt dette som byrde, sa han til italienske Corriere della Sera i desember i fjor.

Årets Formel 1-sesong skal starte i Bahrain der løpsdagen er søndag 28. mars. Etter planen skal det i år avholdes rekordmange løp, hele 23 i antallet.