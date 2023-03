Årets ski-VM er avsluttet, og som ventet ble det stor norsk dominans i mesterskapet. Men publikumsoppslutningen under verdensmesterskapet imponerer ikke Tomas Pettersson, som er langrennskommentator i den svenske avisen Expressen.

– Det er en brutal fiasko for arrangørene, og delvis for FIS. Det var ikke for disse scenene Planica fikk tildelt VM. Det kjennes ut som om man er på Skandinavisk cup i Rovaniemi når man ser publikumstrykket her. Det er jævlig trist, sier han til Nettavisen.

Pettersson sier videre at mesterskapet i Planica ikke har føltes som et VM en eneste dag.

– Nesten pinlig

Pettersson får støtte av Birger Løfaldli, som er sportskommentator i Adresseavisen.

– Noen dager er det så lite folk at det er riktig å bruke ord som stusslig og nesten pinlig. Jeg synes på en måte litt synd i arrangørene som har jobbet så lenge for å få til det her og så blir det sånn, men samtidig så har de tydeligvis mislyktes med mye, sier Løfaldli til Nettavisen.

På mesterskapets avslutningsøvelse, femmila for herrer, var ikke hovedtribunen ved målgang full. Glisne tribuner har vært gjennomgangsmelodien gjennom hele mesterskapet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Tribunen på stadion var ikke full under herrenes femmil søndag. Foto: Reuters / NTB

Vil ha VM-fest i Trondheim



Neste ski-VM arrangeres i 2025, og da er Trondheim vertsbyen for mesterskapet.

En delegasjon som skal stå bak VM i Trondheim om to år, var på plass i Planica. De ønsker å skape en skikkelig folkefest igjen.

– Vi ser ting som er bra, og vi ser ting som vi kan forsterke og gjøre annerledes, sier VM-sjef Åge Skinstad til NTB.

Han sier videre at perioden fra nå og fram til mesterskapsstart blir viktig.

– Vi skal forsøke å skape en interesse allerede fra nå av. Vi har to initiativ, der det ene heter «Aktiv VM». Vi skal aktivisere fra nå av og forsøke å bygge opp stemningen fram mot VM. Tiltaket «Spor» er rettet mot det lokale næringslivet. Vi skal få med det lokale næringslivet, lage bærekraftsseminarer og skape lokal begeistring. Perioden fra nå og fram til VM blir veldig viktig. Det aller viktigste vi har lært, er dimensjonen. Et VM er veldig mye større enn et vanlig verdenscuprenn, sier VM-sjefen.