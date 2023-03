– Å frata en dobbeltmester individuelt og stafettvinner muligheten til å konkurrere den siste distansen i sitt livs form og muligheten til å bli VM-konge her. Det er helt umulig å skjønne, sier Martin Johnsrud Sundby til VG.

Det var mange som satte kaffen i halsen da landslagsledelsen offentliggjorde uttaket på femmila i Planica.

På listen manglet to sentrale navn. Begge har utmerket seg i Ski-VM. Likevel vendte landslagstrener Eirik Myhr Nossum tommelen ned for gullkandidatene.

– Det er litt av aberet ved å være norsk

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er selvsagt veldig tøft for Simen. Han har all grunn til å føle seg skuffet. Det er litt av aberet ved å være norsk. Da kan du være god og ikke få gå, sa Nossum på pressekonferansen lørdag morgen.

Uttalelsen faller ikke i god jord hos den meritterte skikongen Martin Johnsrud Sundby. Han mener resultatene taler for seg, og at det er helt hinsides å parkere to av Norges antatt beste skiløpere i en femmil i VM.

– Da skulle det blitt greit furore

– Hadde jeg vært i en situasjon hvor jeg hadde tatt to individuelle gullmedaljer og stafettgull, og pløyd over alt og alle gjennom mesterskapet, men ikke fått gå siste distanse... Da skulle det blitt greit furore, bekrefter Sundby.

Etter stafettgullet fredag fortalte Simen Hegstad Krüger NTB at han er i sitt livs form. Nå må den formsterke skiløperen se femmila på TV-skjermen i stedet for å kjempe om gullet i skiløypa sammen med konkurrentene.

Bjørn og Johaug rister på hodet av uttaket



Andre som også har stilt seg uforstående til den kontroversielle vrakingen, er NRK-ekspert Torgeir Bjørn. Han sier rett ut at laguttaket er «meningsløst». Therese Johaug sier hun ville opplevd det like ille dersom hun hadde blitt vraket til tremila.

Emil Iversen har friplass som regjerende mester fra VM i Oberstdorf for to år siden. Trønderen har slitt med formen og var ikke tatt ut på laget til Ski-VM.

– At jeg er i Oberstdorf-form, er jeg ikke. Det er en bedre situasjon å være her og vite at du skal gå kun ett renn. Det var litt verre under OL i fjor, sier Iversen.

Røthe er syk – reserve kalt inn



Therese Johaug jubler etter å ha vunnet OL-gull. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Søndag morgen våknet Sjur Røthe med sykdom i kroppen og må trekke seg fra femmila. Inn på laget kommer reserve Martin Løwstrøm Nyenget, opplyser Norges Skiforbund søndag morgen.

Til tross for sykdomsforfall var det heller ikke nå plass til Simen Hegstad Krüger.

– Martin har vært reserve i flere mesterskap uten å få slippe til, så jeg unner ham virkelig å gå i dag, sier Krüger til NRK.

Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth, Pål Golberg. Emil Iversen og Martin Løwstrøm Nyenget skal forsvare de norske fargene i Planica søndag.

– Det er det største skandaleuttaket noen gang



NRK-ekspert Fredrik Aukland raser etter at Krüger ble utelatt fra femmilstroppen.

– Det var et sjokk at Krüger ikke var tatt ut på laget i første omgang. At han heller ikke er reserve, når han selv ønsker å gå, er rett og slett ikke til å forstå. Jeg klarer ikke å se noen sportslige argumenter for det, så man må spørre seg om det ligge noe annet bak, sier Aukland til NRK.

Nå ber han landslagsledelsen forklare seg.

– Det er det største skandaleuttaket noen gang. Jeg har aldri vært borti noe lignende. Det er rett og slett fullstendig meningsløst at en løper med tre gull på tre løp i et VM ikke blir tatt ut til å gå den siste øvelsen, tordner Aukland.