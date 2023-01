– Jeg må si at jeg er ganske overrasket. Hun representerer utøverkomiteen i Norge som skal verne om og stå for Norges toppidrettsutøveres interesser og verdier. Og da tenker jeg at nå har Astrid bommet så grovt som det går an, sier roer Kjetil Borch til NRK.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen skal ha tatt til orde for å inkludere russiske og belarusiske utøvere i idretten igjen under et møte Den internasjonale olympiske komité (IOC), meldte NRK torsdag. Kanalen henviste til flere kilder, men hadde ikke fått Jacobsen i tale. Jacobsen er leder for den norske utøverkomiteen.

– Jeg får masse hat

ABC Nyheter omtalte også saken . Torsdag kveld gikk Jacobsen hardt ut mot NRKs fremstilling av saken i et intervju med VG.

– Konsekvensen av å skrive så upresise ting er at jeg får masse hat, folk blir sinte og det ligger jo i sakens natur at det er masse følelser involvert. Det foregår grusomheter i krigen i Ukraina, det er så stor urettferdighet, sa Jacobsen til VG.

Kjetil Borch går hardt ut mot Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: NTB

Borch sier til NRK at hans tillit Jacobsen er alvorlig svekket. Jacobsen ønsker ikke å kommentere utspillene til Borch overfor kanalen.

Jacobsen er tydelig på at det ikke er fattet noen formelle vedtak, og at det hun har gjort er å ha tatt til orde for en diskusjon.

– Alle er enige om at krigen er grusom og brutal. Jeg fortalte hva vi hadde diskutert i Norge, fra et verdimessig ståsted og den olympiske og idrettens visjon. Skal idretten fortsette å være nøytral og ha en nulltoleranse mot diskriminering, kan man ikke utestenge utøvere på grunn av russisk pass, sier Jacobsen til NRK.

– Uakseptabelt

Både kulturminister Anette Trettebergstuen og Norges idrettspresident Berit Kjøll uttalte til NTB torsdag at det norske standpunktet er uendret, selv om IOC nå er på vei bort fra en kollektiv utestengelse.

– I dagens situasjon er det uakseptabelt å åpne opp for russisk og belarusisk idrettsdeltakelse internasjonalt, sa Kjøll.

– Russland fortsetter sin angrepskrig i Ukraina. Det er derfor ingenting i situasjonen som tilsier at IOC eller særidrettene skal åpne mer opp for deltakelse nå, uttalte Trettebergstuen overfor NTB.