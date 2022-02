Therese Johaug går ikke lagsprinten for Norge i OL

Therese Johaug er ikke tatt ut på det norske lagsprintlaget i OL. Det er Maiken Caspersen Falla og Tiril Udnes Weng som skal gå for Norge.

Det var på forhånd spekulert i om Therese Johaug ville gå sin første lagsprint i et internasjonalt mesterskap. Langrennsstjernen fra Dalsbygda kunne i så fall ha økt gullfangsten under vinterlekene i Kina til tre. Slik blir det ikke.

– Mitt inntrykk er at Therese Johaug var klar til å gå, så da tolker jeg det som at ledelsen mener laget er bedre uten henne. Da vil jeg tro den andre plassen stod mellom Johaug og Caspersen Falla, som nå rapporteres om å være i mye bedre form, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad til ABC Nyheter.

Åpnet for å gå

Den norske landslagsledelsen har vært tydelig på at en uhyre formsterk Johaug kunne være et godt alternativ i onsdagens renn.

Hovedpersonen åpnet for å stille dersom valget falt på henne.

– Jeg skulle i så fall likt å se Johaug og Caspersen Falla på lag, da jeg mener lagsprint i mesterskap skiller seg totalt fra det man møter i verdenscupen. Det viser også resultatene i mesterskap de ti siste årene, sier Skinstad.

Vurdert på lik linje med de andre

Landslagstrener på damesiden, Ola Vigen Hattestad, sier ifølge NRK at Johaug har blitt vurdert på lik linje med de andre utøverne.



– Hun har enorm kapasitet, men får bedre utbytte av det i en annen type løype, sier Hattestad.

USA er regjerende mester i lagsprint på kvinnesiden. Kikkan Randall og Jessie Diggins tok gullet i Pyeongchang for fire år siden. Marit Bjørgen og Maiken Caspersen Falla gikk Norge inn til bronse.

Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes går på det norske herrelaget.

Pål Golberg var sett på som en utfordrer til plassene på det norske sprintlaget. Landslagstrener Arild Monsen sier hallingdølen tok vrakingen på en fin måte.

Under Pyeongchang-lekene for fire år siden gikk Norge til topps på sprintstafetten for menn. Martin Johnsrud Sundby utgjorde laget sammen med Johannes Høsflot Klæbo.

Lagsprint-semifinalene begynner klokken 08:15 onsdag morgen.

