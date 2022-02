Therese Johaug har så langt innkassert to OL-gull i Beijing, men bak den suverene 33-åringen fra Dalsbygda har ikke de norske langrennskvinnene klart å hevde seg i toppen. Etter lørdagens fellesstart med fellesbytte og torsdagens 10 kilometer er fasiten slik:

Ragnhild Haga ble nummer 29 på fellesstart med skibytte

Helene Marie Fossesholm ble nummer 18 på fellesstart med skibytte

Tiril Udnes Weng ble nummer 21 på 10 kilometer

Lotta Udnes Weng ble nummer 25 på 10 kilometer

Mathilde Myhrvold ble nummer 44 på 10 kilometer





Therese Johaug tok sitt andre individuelle OL-gull torsdag. Foto: NTB

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad er lite imponert over resultatene.

– Den norske laginnsatsen er langt under pari. De unge, norske jentene blir et offer for dårlige forberedelser over tid, der de åpenbart ikke har fått trent og forberedt seg godt nok i høyden, sier Skinstad til ABC Nyheter.

Han peker på at etterveksten i norsk kvinnelangrenn er for dårlig.

– Dette er et nytt bevis på at ståa i norsk kvinnelangrenn er for dårlig bak de aller beste. Der har vi en ordentlig jobb å gjøre, mener Skinstad.

– Kan havne utenfor pallen på stafetten

Tidligere verdensmester på stafett og nåværende langrennsekpert for Nent, Niklas Dyrhaug, reagerer kraftig på oppkjøringen til lekene i Beijing.

– Må stilles store spørsmålstegn til OL-oppkjøringa til det norske damelaget forutenom Therese. 19, 21, 25, 29 og 44. plass på de to distanserennene er altfor dårlig. Lenge siden vi har gått inn i en OL-stafett der vi per i dag skal ha flyt for å ta medalje , skriver Dyrhaug på Twitter.

Skinstad mener det norske laget kan ta medalje på lørdagens stafett.

– Per i dag ville jeg valgt søstrene Udnes Weng på de to første etappene, Lotta og Tiril i den rekkefølgen. Deretter ville jeg brukt Helene Marie Fossesholm og Therese Johaug i den rekkefølgen på de to siste etappene. Det laget kan ta medalje og være med å kjempe helt inn om alt klaffer, men de kan også havne utenfor pallen, mener TV 2-eksperten.

Udnes Weng: – Står så mye dritt

Lotta Udnes Weng ble nummer 25 på 10-kilometeren. Foto: NTB

Lotta Udnes Weng liker ikke kritikken av de norske prestasjonene.

– Det er ikke kult. Man føler seg rimelig ræva når det står så mye dritt om oss. Norge er vant til medaljer på løpende bånd, men nå har andre tatt opp kampen. Det er bare å erkjenne at vi ikke er gode nok i dag, sier hun til Dagbladet.

Vidar Løfshus var Norges landslagssjef mellom 2011 og 2019. Han erkjenner overfor VG at han tror Norge har rotet bort mange kvinnelige langrennstalenter.

– Vi har mistet tilnærmingen til trening fra junior og rekrutt og opp til de som skal bli aller best. Det ser ut som en del utlendinger har lykkes bedre enn oss. Vi har rett og slett mistet litt grepet, sier Løfshus til avisen.