Ekspert om Frida Karlsson: – Hun ser ut til å ha det tøft om dagen

Frida Karlsson (22) ble nummer tolv på 10-kilometeren. Hun var ett minutt og 21 sekunder bak vinner Therese Johaug i mål. På OLs åpningsdistanse ble Karlsson nummer fem.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad tror Karlsson ikke har truffet helt med formtoppen inn mot OL i Beijing.

– Hun er dessverre ikke i nærheten av å få ut det hun er god for om dagen. Det har nok sammenheng med at hun ikke har truffet helt med formtoppinga, at hun var i sin beste form tidligere i vinter og at hun med sin unge alder ikke har den nødvendige erfaringen i høyden ennå, sier han til ABC Nyheter.

– Ikke noe moro å se

Etter lørdagens fellesstart med skibytte besvimte Karlsson etter målgang. Hun kollapset på ny i målområdet etter 10-kilometeren.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Skinstad sier det ikke er noe moro å se Frida Karlsson slite. Foto: Olof Andersson / TV 2

– Jeg synes også hun ser ut til å ha det tøft om dagen, så jeg håper både lagvenninner og støtteapparat følger henne opp på en god måte. Det er ikke noe moro å se skiløpere slite som hun har gjort så langt i OL, sier Skinstad.

Etter tolvteplassen var Karlsson svært skuffet.

– Jeg føler meg ikke bra. Jeg har ingenting å gå med og er helt utslitt. Aldri før har jeg vært med på en slik utladning som sist. Det rammet meg hardt, sier Karlsson til Aftonbladet.

– Det føles som at OL-drømmene mine er knust. Akkurat nå vil jeg bare ha en klem, sier 22-åringen videre.

Angrep fra norsk ekspert

Den norske langrennsløperen Kari Øyre Slind er ekspert under VGTVs sendinger under OL. Etter Karlssons kollaps torsdag uttalte hun følgende under sendingen:

– Når det ikke går så bra, er det viktig å lage dramatikk for å få fokuset vekk, sa Slind.

Påstanden fra Slind avvises kategorisk av Karlsson.

– Jeg kan si at jeg gikk dårlig i dag. Det står jeg for, så det har ingenting med det å gjøre, sier hun til Expressen.

Torsdag ble Ebba Andersson beste svenske som nummer seks. Sveriges langrennskvinner har ikke vunnet noen medaljer i Beijing-OLs to første distanserenn. Kvinnestafetten gås lørdag.