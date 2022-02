Under 15 kilometer skiathlon var Karlsson sjanseløs mot Johaug, som vant i ren utklassingsstil.

Den svenske skiløperen var så utmattet etter rennet at hun besvimte i målområdet i en kombinasjon av utmattelse og kulde.

– Jeg våknet da de helte juice i munnen min, fortalte hun til Aftonbladet.

Johaug om Karlsson: – Jeg vil si at hun har en fordel

Torsdag står de begge på startstreken igjen. Denne gang er det individuell start. Det er i denne type løp, hvor Karlsson har fått gå i sitt eget tempo, at hun har vunnet mot Johaug.

Dagen før 10-kilometeren sier Therese Johaug at hun holder Frida Karlsson som favoritt. Om hun virkelig mener det eller bare vil legge press på konkurrenten før start, er uvisst.

– Jeg vil si at hun har en fordel. Men det er mange som kan kjøre fort, ikke bare Frida. De finske løperne har for eksempel vist veldig god form. Frida har vært veldig sterk på ti kilometer klassisk, hun har slått meg der i vinter. Så jeg vet at det kommer til å bli steinhardt nå, innrømmer Johaug overfor Expressen.

– Det er klart at Frida er storfavoritt

Før OL startet var det norske langrennslandslaget svært preget av coronasmitte, og avreisen til Beijing ble utsatt flere dager. Også før det første rennet pekte Johaug på Karlsson som favoritt.

– Det er klart at Frida er storfavoritt hun nå siden hun har vært her uke. Nei, da. Men det er klart, jeg vet ikke helt hva jeg går til ennå. Jeg har ikke fått prøvd løypene, fortalte Johaug til NTB.

Det viste seg raskt at Johaug hadde formen inne og parkerte alle sine konkurrenter, og vant sitt første individuelle OL-gull.

– Jeg vet ikke om hun var like sliten som meg etter skiathlon

Nå er det blanke ark og nye medaljer som skal deles ut når 10-kilometeren er unnagjort torsdag.

– Therese viste kjempeform. Men det er ikke det at jeg fokuserer på henne, det er bare jeg som er opptatt av hvor fort jeg skal gå fra start til mål. Jeg kan innrømme at jeg var litt nervøs før skiathlon, men nå står jeg her og kjenner bare forventningen til det som kommer. Nå er det bare å gå ut og ha det gøy. Jeg vet ikke om hun var like sliten som meg etter skiathlon, men det er bra, vi må alle kjempe om å vinne, sier Frida Karlsson til Expressen.