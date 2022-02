Ekspert: – Det vil bety alt for Therese Johaug

Startskuddet for langrennsløperne i OL går lørdag morgen klokken 08.45. Da står fellesstart med skibytte på programmet, og det er forventet en intens duell mellom Therese Johaug (33) og Frida Karlsson (22) om gullet.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad tror Johaug tar sitt første individuelle OL-gull lørdag. Johaug kom sent til Beijing på grunn av coronasmitten i den norske landslagstroppen, og hun har dermed ikke vært like lenge i Kina som sin svenske rival.

– Om Therese har lyktes med å snu døgnet allerede i Seiser Alm, vil jeg si at det finnes gode argumenter for at det er bedre å trene der enn i konkurranseløypene i Kina. Utfordringen kan imidlertid være å få reisen ut av kroppen tidsnok, samtidig som man skal venne seg til et annet miljø, annen mat og den slags. Der kan Karlsson & Co ha en fordel, sier han til ABC Nyheter.

– Hva vil det bety for Johaug å ta det individuelle OL-gullet?

– Jeg tror det vil bety alt for Johaug å ta et individuelt OL-gull. Det er det eneste hun mangler i karrieren. Hun gikk glipp av OL i 2018, der hun ville vært favoritt til å reise hjem med to eller tre individuelle gull, samtidig som det ble stang ut i 2014, understreker Skinstad.

Johaug mistet forrige OL på grunn av den mye omtalte dopingutestengelsen.

En annen TV 2-ekspert, Petter Northug, påpeker at lekene i Kina kan være Johaugs siste sjanse til å ta individuelt OL-gull.

– Hun vet hun må ha den for å være komplett. Hun har veldig lyst på den og er veldig motivert. Det gjør at hun er ekstra skjerpet. Hun vet dette kan være den siste muligheten. Jeg blir veldig overrasket om noen slår Johaug, sier Northug til TV 2.

Håper på Diggins

Karlsson og Johaug har konkurrert mot hverandre fire ganger i vinter. Foreløpig står det 2-2 mellom de to. Ordkrigen mellom den norske og svenske langrennsleiren begynte allerede tidligere i uka.

Vidar Løfshus mener OL-løypene i Beijing er en fordel for Therese Johaug. Foto: Berit Roald / NTB

Nåværende langrennsekspert for Nent og tidligere norsk landslagssjef i langrenn, Vidar Løfshus, håper også en annen utøver kan utfordre Johaug og Karlsson lørdag.

– Jeg håper også at Jessica Diggins er med i tetkampen. Hun viste bra form i Tour de Ski, men det er ingen tvil om hvem som er de store favorittene, sier han til ABC Nyheter.

– Kan den spesielle oppladningen ha ødelagt noe for Johaug?

– Jeg håper ikke det. Men Therese burde ideelt sett vært i Beijing mye tidligere. Det er ikke optimalt for kroppen med tanke på tidsakklimatiseringen. En tommelfingerregel er at man regner en dag per time tidsforskjell optimalt sett. Det norske laget burde vært i Beijing syv til åtte dager før første konkurranse. Situasjonen er ikke optimal slik som den er blitt, men det er veldig få som er så profesjonelle som Therese, forteller Løfshus.

– Therese har ikke vært på sitt beste

Den tidligere landslagssjefen trekker frem det han mener er en fordel for Johaug.

– Det sies at løypene er tyngre enn forventet. Det er alltid en fordel for Therese med tøffe løyper. Jo tøffere løyper det er og jo mer det går oppover, jo bedre går det for henne. Frida Karlsson er bedre enn Therese på flatt terreng. Therese har ikke vært på sitt aller beste denne sesongen enda, jeg tror hun har mer å gå enn det Frida Karlsson har.

Ragnhild Haga og Helene Marie Fossesholm er de andre norske på startstreken lørdag.