Det frykter FIS-medlem Vegard Ulvang.

Den meritterte skiløperen sier rett ut at han tror risikoen er overhengende for at noen utøvere vil velge ulovlige metoder for å oppnå bedre resultater.

– Sjansen er stor for at noen bruker ulovlig fluor i Kina. Så lenge det ikke finnes kontrollapparat for dette, så må man regne med at noen lar seg friste . Selv om de har skrevet under på papir at det ikke er lov, sier Ulvang til NRK.

– Vi må være tydelige og si at dette ikke er lov

Han tror det vil ta tid før FIS får på plass et system for å luke ut juksemakerne og kvalitetssikre at alle utøvere har rent mel i posen og dermed konkurrerer på like vilkår.

– Det som er klart, er at det ikke er lov med C8-kjedet fluor i Kina. Vi må være tydelige og si at dette ikke er lov, understreker Ulvang, som leder langrennskomiteen i det internasjonale Skiforbundet (FIS).

I dag ville det ha tatt to uker før resultatet av kontrollerte ski ville blitt klart. I mellomtiden ville en vinner vært kåret og medaljene delt ut. Men det er ikke det samme å få medaljen ettersendt i posten etter at OL-ilden er slukket.

– Hva er de gjeldende reglene?

Allerede neste sesong forventer Ulvang at FIS har på plass et vanntett testsystem som kan påvise bruk av ulovlig fluor under skia før utøverne står i startblokka.

De nasjonale skiforbundene har forpliktet seg til ikke å bruke så kalt C8-kjedet fluorsmurning i verdenscupen inneværende sesong, men avtalen er tillitsbasert.

– Situasjonen er uoversiktlig. Det har vært etterspurt hele sesongen, ikke bare fra Norge, men fra flere nasjoner: Hva er de gjeldende reglene? FIS har egentlig ikke sagt noe til os s, sa langrennsløpernes smøresjef Stein Olav Snesrud til Dagbladet i midten av januar.