Det er gått 20 år siden Johann Mühlegg (51) var fullstendig overlegen og tok tre OL-gull i Salt Lake City. I løpet av lekene testet Mühlegg positivt for bloddoping, og mistet senere medaljene. Mühlegg er tysk, men byttet senere til spansk statsborgerskap grunnet et turbulent forhold til det tyske skiforbundet.

Etter dopingskandalen gikk Mühlegg under jorda. Men i et fersk intervju med den tyske avisen Bild forteller Mühlegg mor Magdalena Eiband om livet han lever i dag. Den tidligere skiløperen bor i dag i byen Natal i Brasil. Her har Mühlegg bodd i 17 år, ifølge hans 81 år gamle mor.

Mühlegg er gift med en brasiliansk kvinne og de har en ni år gammel datter sammen. Ifølge moren driver Mühlegg et byggefirma med 15 ansatte.

– Halvparten av dem er analfabeter, ingen kan kjøre bil. Så Johann må gjøre nesten alt selv. Han har et hardt liv. Men han kjemper seg gjennom det. De ansatte elsker ham, hevder moren overfor Bild.

Moren besøkte Mühlegg sist i begynnelsen av januar. Hun forteller at han ikke har vært hjemme i Tyskland på åtte år.

En av følgene av at Mühlegg ble dopingtatt og mistet medaljene, var at Thomas Alsgaard og Frode Estil, som egentlig kom inn på delt annenplass på jaktstarten under OL 2002, i ettertid fikk tilsendt sine fortjente gullmedaljer i posten.