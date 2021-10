Tirsdag ble boken «Vinnerhjerte: Historien om Marit Bjørgen» lansert. I boken, forfattet av NRK-journalist Ingerid Stenvold, ser Marit Bjørgen tilbake på et langt liv som langrennsløper og forteller om alt fra barndomsminner til dopinganklager. Det siste er en sår historie.

Da Bjørgen krysset mållinjen etter 15 kilometer fellesstart i 2010, tok hun sitt andre gull under OL i Vancouver. Selv etter feiring på pallen, og alt av gledesrus som må følge en slik seanse, er det noe helt annet Bjørgen husker best fra denne dagen.

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

Anklager fra Kowalczyk

En av Marit Bjørgens (41) argeste konkurrenter opp gjennom årene, Justyna Kowalczyk (38), har flere ganger kommet med dopingbeskyldninger mot Norges skidronning. I boken avslører Bjørgen hva hun tenkte om beskyldningene hun fikk fra polakken i løpet av karrieren.

Da Bjørgen tok sitt andre OL-gull i Vancouver i 2010, gikk den polske rivalen inn til bronse. Etter løpet snakket Kowalczyk med flere journalister. Temaet? Doping.

I boken kommer det frem at polakken gikk hardt ut mot det hun mente var overdreven bruk av astmamedisin blant langrennsløpere. Hun gikk også langt i å beskylde Bjørgen for juks.

– Uten medisiner hadde hun ikke vunnet. Marit føler seg truet, for hun vet veldig godt at uten hennes hjelpere, hadde hun ikke hatt mye å stille opp med, verken mot meg eller de andre jentene, sa Kowalczyk til det polske nettstedet Wirtualna Polska, ifølge boken.

Marit Bjørgen (t.v.) og Justyna Kowalczyk etter 30 kilometer fellesstart i verdenscupen i langrenn klassisk stil i Holmenkollen 2012. Foto: Erlend Aas / NTB

– Hadde aldri hatt det så bra. Så kom dette

I boken kommer det frem at Bjørgen ble såret av uttalelsene.

«Marit ble først sjokkert. Så såret. Fornærmet. Det føltes så urettferdig! Hun hadde gjort alt riktig, alle tester og alle søknader var godkjent, både av FIS og WADA. Ingen ting var hemmelig. Hun hadde bare jobbet uendelig hardt, og endelig fungerte alt som det skulle. Hun hadde aldri hatt det så bra. Så kom dette», skriver Stenvold i boken.

Kowalczyk har sendt flere doping-stikk til de norske langrennsløperne, for eksempel at hun selv forbereder seg i løypene, ikke på apoteket.

Bjørgen ble konfrontert med Kowalczyks uttalelser av media den gangen, og la ikke skjul på hva hun mente om polakken: «Dårlig taper».

Dopingdom kan være grunnen

Justyna Kowalczyk har vært tydelig i sin tale om de norske langrennsløperne og bruk av astmamedisin, men selv har hun faktisk blitt utestengt for doping, da hun tidlig i karrieren testet positivt for det betennelsesdempende stoffet deksametason.

Prøven ble tatt etter at hun vant 10 kilometer fellesstart under U-23 VM i 2005, og resulterte først i to års utestengelse. Straffen ble senere redusert til elleve måneder.

Bjørgen tror denne dopingdommen kan være grunnen til at Kowalczyk snakket så mye om doping.

«Hun hadde erfart hvordan det var å bli stemplet som juksemaker, og kanskje hun nettopp derfor følte behov for å snakke ekstra høyt og tydelig om at hun var motstander av doping seinere i karrieren», står det i boken.