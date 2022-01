Sponsor trekker seg etter Toska-nyhet

«Bruken av tidligere straffedømte David Toska fører til at tv-programmet vil assosieres med en alvorlig handling som fortsatt vekker vonde minner hos mange. Vi forstår at det er ulike synspunkter på å gi Toska en slik TV-rolle, men assosiasjonene det bringer med seg gjør at vi ikke ønsker å sette Intrums navn på sjakkprogrammene» , skriver Bunny Nooryani, markeds– og kommunikasjonsdirektør i Intrum i en SMS til Dagbladet.

Til samme avis forteller sportsdirektør i TV 2, Vegard Jansen Hagen at de tar nyheten til etterretning.

– Vi har ikke revurdert vårt standpunkt basert på de reaksjoner som har kommet i dag - for øvrig vel så mange positive som negative. Dette er en redaksjonell vurdering og vi står for den, skriver Jansen Hagen til Dagbladet.

Tre og et halvt år etter at David Toska gikk ut av fengselet som en fri mann, skal han stille som ekspert i TV 2s sjakkstudio. Toska er mest kjent for sin rolle som en av hovedmennene i NOKAS-ranet, og ble i 2007 dømt til til sammen 20 års fengsel for ranet, samt andre forhold. Han håper at hans kriminelle bakgrunn ikke blir et forstyrrende element i sendingen, opplyste TV 2 tidligere søndag.

Toska skal gjeste sendingene mandag og tirsdag. Han skal, sammen med TV 2s sjakkeksperter, guide seerne gjennom Magnus Carlsens jakt på en ny triumf i den prestisjefylte turneringen Tata Steel.