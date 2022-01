Tre og et halvt år etter at David Toska gikk ut av fengselet som en fri mann, skal han stille som ekspert i TV 2s sjakkstudio. Toska er mest kjent for sin rolle i NOKAS-ranet, og ble i 2007 dømt til til sammen 20 års fengsel for ranet, samt andre forhold. Han håper at hans kriminelle bakgrunn ikke blir et forstyrrende element i sendingen, opplyser TV 2.

– Jeg er glad for at det er sjakk. Og at det er noe nytt. Noe som ikke har å gjøre med det jeg var kjent for fra før, sier 46-åringen.

Toska skal gjeste sendingene mandag og tirsdag. Han skal, sammen med TV 2s sjakkeksperter, guide seerne gjennom Magnus Carlsens jakt på en ny triumf i den prestisjefylte turneringen Tata Steel.

Han har spilt sjakk siden barndommen og var en talentfull spiller i tenårene, skriver TV 2. I fengselet børstet han støv av ferdighetene og begynte å spille sammen med en annen innsatt.