Frida Karlsson (22) er klar for ny en sesong i langrennssporet, og denne helgen er det klart for nasjonal åpning i Sverige, slik vi har på Beitostølen i Norge.

Denne sesongen er det vinter-OL i Beijing som er det store på terminlisten for langrennsløpere, men den svenske langrennsstjernen har en spesiell frykt før lekene.

I Beijing skal utøverne konkurrere på 1700 meters høyde, og i tillegg til lave temperaturer, kan være en del vind i området, ifølge svenske Aftonbladet.

– Vil ikke være en stappet pølse

Karlsson har allerede lagt planer for hvordan hun skal takle kulden, og hun sier at hun har planlagt å få en større konkurransedress slik at hun får plass til mer klær under. I tillegg skal hun anskaffe varmere hansker.

– Jeg skal kle meg så jeg ikke fryser, samtidig vil man være litt smidig. Man vil ikke være en stappet pølse, sier Karlsson til Aftonbladet.

22-åringen har en imponerende merittliste til tross for sin unge alder. Hun står allerede med fem VM-medaljer, derav ett gull på stafett i Seefeld-VM i 2019.

– Jeg får panikk

Under OL i Beijing blir Karlsson blant de største konkurrentene til de norske langrennskvinnene. Men Karlsson erkjenner at kulden kan bli et problem for henne under lekene.

– Jeg får panikk. Det er litt av en fobi jeg har for å fryse, sier Karlsson.

Vinterlekene i Kina starter 4. februar.