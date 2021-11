Ingvild Flugstad Østberg (31) er tilbake i langrennssporet denne vinteren etter å ha mistet store deler av 2019/20-sesongen og hele forrige sesong fordi hun ikke oppfylte kravene til skiforbundets helseattest. I tillegg pådro hun seg i fjor to tretthetsbrudd i foten.

Verdenscupen i langrenn starter i finske Ruka fredag 26. november, og Østberg har allerede fått plass på laget til verdenscupåpningen.

Dette til tross for at hun ikke har konkurrert på nærmere 20 måneder. Hun skal heller ikke gå den nasjonale åpningen på Beitostølen kommende helg.

– Skiforbundet gjør akkurat som de vil

Det får Ola Kvisle til å reagere. Han er trener for Team Norconsult, som har flere sterke utøvere som ikke er på landslaget i stallen. Han sier at Skiforbundet stort sett er et forbund for eliten.

– Jeg synes det er prinsipielt feil at en utøver blir sendt direkte til Ruka uten å måtte kvalifisere seg på Beitostølen, etter så lang tid på sidelinjen. Det sender et signal om at ledelsen i Skiforbundet gjør akkurat som de vil, og viser liten eller ingen respekt for de nest beste og bredden i norsk langrenn, sier han til NRK.

– Det kan virke litt rart

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier til kanalen at han er en kynisk landslagstrener.

– Jeg har ikke dårlig samvittighet for det. Det er lov til å være skeptisk. Hun tar opp plassen til en annen. Men toppidretten må være kynisk og brutal. Det kan virke litt rart, men vi må prøve å tenke på Ingvild, men vi har også laget og Ski-Norge i bakhodet, sier Iversen til NRK.

Etter planen skal Østberg gå tre skirenn før jul.

Østberg er en av de mest meritterte langrennsløpere i sin generasjon. Hun vant Tour de Ski sammenlagt i 2019, og fem år tidligere tok hun OL-gull i lagsprint sammen Marit Bjørgen. I verdenscupen har hun 16 enkelttriumfer.

Totalt har hun ni OL- og VM-medaljer.

Denne sesongen er vinter-OL i Beijing det store på terminlisten. Vinterlekene starter 4. februar.