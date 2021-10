Flere norske toppidrettsutøvere sliter med spiseforstyrrelser, og spesielt kvinnelige langrennsutøvere er rammet.

Som ungdom var Hege Storhaug volleyballspiller, og i løpet av sine aktive år tok hun NM-gull i både jentemesterskapet og junior-NM. Hun spilte på det norske seniorlandslaget allerede som 16-åring.

Storhaug har selv fortalt om spiseforstyrrelser i sine yngre dager, i tillegg til å skrive en omfattende oppgave basert på sin kartlegging av utbredelsen av spiseforstyrrelser blant kvinnelige idrettsutøvere. Kartleggingen var den første av sitt slag i Norge. Siden har hun vært med å stifte Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser.

– Helt trist

Da Storhaug skrev om problemet for rundt 30 år siden, fant hun ut at spiseforstyrrelser var mest utbredt innen rytmisk sportsgymnastikk og turn, men hun fant flere tilfeller innen andre idretter.

Hege Storhaug Hege Storhaug er født i Arendal 21. mai 1962. Hun er journalist, forfatter, samfunnsdebattant og tidligere landslagsspiller i volleyball. Storhaug er informasjonsansvarlig i den innvandrings- og islamkritiske stiftelsen Human Rights Service. Kilde: SNL/Wikipedia

– Da jeg begynte å grave i dette var det veldig klart at de ulike idrettsforbundene ikke hadde snøring, og det med å presse jenter til å gå ned i vekt var utbredt. Etter hvert har det blitt mer fokus på ernæring, kosthold og spiseforstyrrelser. Det har bedret seg, men at det ikke har skjedd mer de siste 30 årene er helt trist, sier Hege Storhaug til ABC Nyheter.

Selv om det har skjedd mye på feltet, tror ikke Storhaug dette er et problem man kan bli kvitt.

– Vi vil alltid ha mentalt sårbare individer som vil inn i idretten, og som er disponert til å utvikle en spiseforstyrrelse fra tidligere av, understreker hun.

Skyhøye tall

VG, og etter hvert Dagbladet, har skrevet en rekke avslørende saker om spiseforstyrrelser i langrennsmiljøet, og ifølge avisen viser forskning at 30 prosent av kvinnelige langrennsløpere på høyt nivå sliter med spiseforstyrrelser i én eller annen grad.

– Dette er skyhøye tall, men det overrasker meg ikke, sier Storhaug.

Hun mener det er så ekstreme krav til prestasjon for å komme høyt opp på resultatlisten.

– Dette knyttes til å ha minst mulig fett å dra på i løypa. Jeg antar at det er høyere utbredelse av spiseforstyrrelser i idretten enn i befolkningen generelt, nettopp på grunn av kroppspresset, sier hun.

Storhaug tror derimot ikke at det kun er idrettens skyld at utøverne utvikler sykdommen.

– Idretten kan være med på å utløse spiseforstyrrelser, men det er ikke nødvendigvis her problemet ligger. Dette kan være tanker eller følelser utøverne har sittet på i flere år. Spiseforstyrrelse er gjerne et symptom på underliggende psykiske problem, forklarer hun.

Mangel på kunnskap

I podkasten «Gode Dager», som ledes av tidligere langrennsløper Øystein «Pølsa» Pettersen og Hans Olav «Hanso» Ingholm, forteller nåværende langrennstrener og tidligere supertalent, Marthe Kristoffersen, om hennes observasjoner rundt matbordet under landslagssamlingene da hun var ung skiløper.

Hun forteller at det verste man kunne se var landslagsprofiler som pirket i maten, gjemte den bort eller la servietter over det man ikke hadde spist opp.

Men selv om flere av langrennsløpernes problemer har vært åpenbare, har det alltid vært et tema ingen vil snakke om.

Den pensjonerte langrennsløperen Øystein «Pølsa» Pettersen. Foto: Terje Pedersen / NTB

«Pølsa» har selv opplevd å bli stilnet etter å ha stilt spørsmål rundt temaet spiseforstyrrelser. Han mener det største problemet er at det er mangel på kunnskap i idretten.

– Vi må ha leger som diagnostiserer. Dette er psykiatri. Vi må ha idrettspsykiatere. Ernæringsfysiologene og psykologene kan hjelpe, men vi må ha noen som stiller diagnosen. For om vi ikke vet diagnosen, bare gjetter vi, sier Pettersen i podkasten.

Vanskelig å snakke om

Hege Storhaug er glad for at temaet nå får enda mer oppmerksomhet og fokus.

– Men hvorfor er dette så tabu? Hvorfor griper man ikke inn?

– Det er veldig personlig å skulle gå inn på et menneske om et slikt tema. Det er ikke så lett å bare gå rett på. Når vi snakker om utøvere som konkurrerer på internasjonalt nivå kan det være at støtteapparatet rundt ser problemet, men velger å ikke gripe fatt i det fordi det kan ødelegge for medaljer. Hva vet vel jeg? spør hun.