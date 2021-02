Oslo universitetssykehus opplever anoreksibølge blant yngre

Universitetssykehuset i Oslo (OUS) har sett en kraftig økning i barn og unge med spiseforstyrrelser, melder TV 2.

– Det er så alvorlig at vi skal legge frem strakstiltak. Vi har en så drastisk økning at vi ikke klarer å håndtere pågangen, sier avdelingsleder Morten Ørbæk ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på OUS.

Ved sykehuset mistenker de at smitteverntiltak under pandemien er årsaken til utviklingen. Det er foreløpig for tidlig å konkludere, men nå skal det analyseres og forskes på dette, sier Ørbæk.

Ifølge avdelingsoverlegen er det primært spiseforstyrrelsen anoreksi som tilsynelatende er trigget. Overfor TV 2 beskriver helsepersonell i andre deler av landet utviklingen som en anoreksibølge.