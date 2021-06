Det skriver TV 2 i en pressemelding fredag formiddag.

– For meg er dette en ny rolle på en ny arena, og i tillegg til at jeg gleder meg stort så kjenner jeg så klart på sommerfugler i magen. Men dét tenker jeg er en god ting, og som gjør at man blir ekstra skjerpet og fokusert. Akkurat som i idretten gjelder det også i denne rollen å være «på» og levere der og da, sier Marit Bjørgen i en pressemelding.

I fjor var Bjørgen med som deltaker i programmet. 41-åringen blir programleder sammen med en annen skilegende, svenske Gunde Svan. Under fjorårets sesong var Petter Northug programleder sammen med Svan, men nå er det altså klart at Bjørgen tar over stafettpinnen.

Innspillingen skal foregå på Oscarsborg festning i Drøbaksundet i sommer. Sesongen blir den tredje av det populære programmet.

«Landskampen» er programmet hvor norske og svenske idrettshelter kjemper mot hverandre i øvelser. Sammenlagt står det nå 1-1 etter at Norge vant første sesong og Sverige slo tilbake i sesong 2.

– Å få tidenes vinterolympier på laget er noe vi i TV 2 rett og slett føler oss svært beæret over! Men Marit Bjørgen er mer enn en fantastisk idrettsutøver, hun har også egenskaper som gjør at hun vil fungere utmerket i rollen som programleder for «Landskampen». Marit har en spesiell plass i det norske folks hjerter, og til høsten skal seerne få henne hjem i stua. Det gleder vi oss til, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

«Landskampen» blir sendt på TV 2 høsten 2021.