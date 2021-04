Det er NRK som omtaler at Bjørgen fortsetter satsingen. Hun skal fortsette å gå for langløpslaget Team Ragde.

Bjørgen skal gå minst fem renn neste vinter i langløpscupen Ski Classics. Ifølge NRK er det kontraktfestet at Bjørgen skal gå Jizerská Padesátka, Marcialonga, Vasaloppet, Birkebeineren og Reistadløpet. Bjørgen utelukker heller ikke NM-deltakelse neste år.

Det ble bare ett renn for 41-åringen i hennes første sesong som langløper. Det endte med andreplass i Vasaloppet i mars.

– Jeg var veldig nære, og jeg er jo et konkurransemenneske, det skal jeg bare innrømme. Andreplass i Vasa’n er litt som fjerdeplass i mesterskap, sier hun til NRK.

Sjef for Team Ragde, Jørgen Aukland, er glad for at Bjørgen blir med på laget i ett år til.

– Marit er jo et unikum, både i form av prestasjoner og holdninger. Alle som er glade i ski og langrenn får sette pris på de gangene vi får se henne på startlinja, sier han til NRK.