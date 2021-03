Svenske skistjerner tok «hevn» under Heidi Wengs seiersintervju

Men etter verdenscupavslutningen i sveitsiske Engadin søndag ble det klart at Sverige kunne innkassere sammenlagtseieren i nasjonscupen.

Da fikk de svenske kvinnene sin etterlengtede revansj etter elleve strake år med norsk dominans.

– Det var deilig, payback time

– Jeg synes hun trengte det der i dag. Det var deilig, payback time, sa Maja Dahlqvist til Expressen etter det overraskende stuntet.

Heidi Weng hadde akkurat vunnet tremila etter å ha beseiret Ebba Andersson, Jessica Diggins og Julija Stupak i innspurten. Dette var Wengs første seier i verdenscupen siden januar 2018. Verdenscupseieren var hennes tolvte i karrieren. Hun har også vunnet verdenscupen to ganger sammenlagt.

– Har du sett noe finere? Verdens beste kvinnelag!

Heidi Wengs verdenscupseier på 3-mila i Sveits var hennes tolvte i karrieren. Hun har også vunnet verdenscupen to ganger sammenlagt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Men de svenske skiløperne hadde ikke glemt hva som skjedde i Obsertdorf. Derfor feiret de seieren høylytt da Weng gjennomførte seiersintervjuet med Expressens reporter i Sveits.

– Har du sett noe finere? Det er det største man kan vinne. Verdens beste kvinnelag. Det betyr veldig mye. Veldig fortjent, utbrøt den svenske stjernetrioen Linn Svahn, Maja Dahlqvist og Johanna Hagström. Frida Karlsson sa etter VM-stafetten at hun ikke hadde noen «hard feelings».

– De virker jo fornøyd, er ikke det bare hyggelig

Heidi Weng virket tilsynelatende uberørt av det svenske påfunnet, og ga et overbærende svar som respons.

– De virker jo fornøyd, er ikke det bare hyggelig, sa en diplomatisk Weng.

Tonen var en ganske annen da Sveriges stafettlag ble ydmyket på VM-stafetten etter en total kollaps av Charlotte Kalla. Svenskene klarte aldri å ta igjen forspranget til de norske jentene.

– Jeg synes at man må vise respekt

– Man forstår at de er glade også, men jeg synes at man må vise respekt etter en sånn nedtur som svir for alle. Det er fryktelig usportslig. Jentene snakket om det her inne og var opprørte over det der. De synes det er dårlig stil, sa Sveriges landslagssjef Anders Byström.

Norges landslagstrener Ole Morten Iversen forsvarte Wengs kontroversielle feiring, og sa at det var en helt naturlig reaksjon. Han oppfordret samtidig svenskene til å tåle at andre nasjoner feirer og uttrykke glede når de vinner.