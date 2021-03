Therese Johaug står over verdenscupavslutningen

Therese Johaug går ikke helgens verdenscupavslutning i sveitsiske Engadin.

Det skyldes en betennelse i håndleddet, skriver Norges Skiforbund i en pressemelding lørdag formiddag.

– Dette går bra, men jeg må hvile hånden noen dager, sier Johaug.

Landslagstrener Ole Morten sier til VG at Johaug var lei seg etter at avgjørelsen ble tatt.

– Therese var lei seg her i morges når vi ble enige om at hun ikke skulle gå, men med rådene fra legeteamet var det et enkelt valg, sier Iversen til avisen.

Avgjørelsen er tatt i samråd med trenere og helseteam. Betennelsen skyldes indirekte mildværet under VM i Oberstdorf.

– Therese går vanligvis med litt tykke hansker som polstrer godt på håndleddet. Da (i VM) ble det tynnere hansker og et litt annet håndtak for å tilpasse hanskene. Når man får litt nytt utstyr med langvarig belastning, kan det gi litt irritasjon eller lett betennelse, forklarer landslagslege Remi Andersen til NRK.

10 kilometer klassisk og 30 kilometer fri teknikk står på programmet i Sveits. Også Sveriges Frida Karlsson står over rennene på grunn av en håndleddsskade.

I VM vant Johaug alle individuelle distanserenn, og i alt ble det fire gullmedaljer på de fire øvelsene hun deltok i.