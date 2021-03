Det tette snøværet skapte usikkerhet før start på stafetten. Pål Golberg gikk førsteetappen for Norge, og han valgte å gå med klister under skiene.

Været slo om i timene inn mot start med solid snøfall, og nullføret gjorde at det var svært hektisk aktivitet blant smørere og testere.

– Vi kjører «safe» med smøringen og sikter ikke mot å ha 105 prosent ski, sa langrennssjef Espen Bjervig til NRK før start.

– En idiot

Golberg var klar på at han bommet kraftig på skivalget.

– Det var grusomt. Etter ett og et halvt sekund angret jeg utrolig mye på at jeg ikke stolte på mine egne ferdigheter og gikk på det alle andre gikk på, sier han til NRK etter sin etappe.

Golberg vekslet som nummer ti, 56,6 sekunder bak Russland i tet. Det var 11,9 sekunder opp til Finland på annenplass.

– Jeg sto på start og så at 17 andre har rubbede ski og jeg var den eneste som hadde valgt klister. Da er du en idiot, sier Golberg til Dagbladet.

Russeren Ivan Jakimusjkin fikk trøbbel tidlig på andre etappe, og han ble til slutt helt parkert av Iivo Niskanen og Emil Iversen. Nordmannens bidrag var uhyre sterkt. Han hadde også gode ski.

– Det var en deilig etappe og et fint utgangspunkt for å få litt «action». Jeg gikk både for Pål og meg selv fordi jeg syntes litt synd på ham, sa Iversen til NRK.

Klæbo parkerte Bolsjunov

Hans Christer Holund sørget for at Norge fikk luke på den tredje etappen. Johannes Høsflot Klæbo gikk ut rolig på den fjerde etappen, og russiske Aleksandr Bolsjunov tok igjen Klæbo tidlig.

Johannes Høsflot Klæbo var best i avslutningen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Klæbo bet seg fast i ryggen til russeren frem til den siste bakken før oppløpet, hvor den norske 24-åringen knuste Bolsjunov. Dermed tok Norge sin ellevte strake seier på herrestafett i VM-sammenheng. Det forrige tapet kom i 1999 da Østerrike vant på hjemmebane.



– Jeg gikk egentlig bare jevnt rolig og ventet på å bli spist opp. Så fikk jeg vel løpet dit jeg ville med at han gikk i rykk og napp. Han må nok gå hardere lenger hvis jeg skal slippe, sa Klæbo til NRK.

Frankrike tok bronsemedaljen.

For Klæbo var stafettgullet det tredje i mesterskapet i Tyskland. Han hadde tidligere vunnet to sprintøvelser.

Mesterskapet i Oberstdorf avsluttes med femmila for menn søndag.