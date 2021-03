Jonna Sundling fikk trøbbel allerede på første etappe, slet med glatte ski og kom inn vel tolv sekunder bak Norges Tiril Udnes Weng til veksling. Tendensen fortsatte for Charlotte Kalla. Også hun så ut til å ha glatte ski og slet tungt.

Etter to etapper var det mer enn halvannet minutt opp til Norge i tet.

– Det er et mareritt som blir til virkelighet for Kalla her ute nå. Den gullduellen vi hadde håpet på mellom Sverige og Norge, blir ikke noe av, kommenterte SVT-kommentator Jacob Hård underveis i rennet.

Etter rennet la smøresjef Petter Myhlback seg flat og beklaget.

– Jeg er utrolig lei meg. Det er en real smørebom på de to første etappene. De hadde ikke feste. Jeg har beklaget til jentene, sa smøresjef Myhlback i pressesonen.

«Et levende mareritt»

Sverige ble til slutt nummer seks, to minutter bak Norge som gikk til topps.

– Det var lite som fungerte i dag. Det var tungt å gå. Vi traff verken på ski eller kropp, sa en nedbrutt Kalla til NRK etter målgang.

– Det var en fryktelig følelse, la hun til i intervjusonen.

Kalla tapte nesten halvannet minutt i løpet av fem kilometer i klassisk stil. Det var en veteran i total krise som slet seg til mål.

(Saken fortsetter under bildet)

VM på ski 2021 i Oberstdorf Oberstdorf, Tyskland 20210304. Norsk jubel i det Helene Marie Fossesholm går laget inn til seier på langrenn 4x5 km. stafett kvinner under VM på ski 2021 i Oberstdorf, Tyskland. Foto: Lise Åserud / NTB

«Svensk ras i stafetten», skrev avisen Aftonbladet etter andre etappe.

«Et levende mareritt», meldte avisen Expressen.

Kalla har hatt en svært trøblete sesong. Hun fikk påvist coronasmitte i høst, og slet med ettervirkninger en lang periode. I tillegg har hun slitt med smerter i ryggen.

– Det er helt sjukt

Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og VM-debutant Helene Marie Fossesholm gikk inn til et suverent gull til Norge.

Russland tok sølvet, mens Finland ble nummer tre. Jessie Diggins gikk USA inn til fjerdeplass.

– Dette er helt sjukt. Det sjukeste er at jeg hadde sett for meg alt av scenarioer, men at jeg skulle gå ut med en luke på 15-20 sekunder på Russland, var ikke en av dem, sa en jublende Fossesholm til NRK.