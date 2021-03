Martin Johnsrud Sundby (36) gikk inn til en sterk sjuendeplass på 15 kilometer fri onsdag, og beskrev overfor NRK etter målgang løpet som hans beste «på veldig lenge».

Det har vært spekulert om dette var veteranens siste store løp, og han gikk langt i å antyde nettopp det.

– Jeg har lovet med selv ikke å ta noerm avgjørelse i dag. Det blir irrasjonelt, sa Johnsrus Sundby, og fulgte opp:

– Men vi nærmer oss et veiskille, det kan jeg vel si.

Verdens beste



For to år siden vant Johnsrud Sundby endelig en etterlengtet individuell mesterskapstittel i langrenn, da han slo alle på 15-kilometeren i VM i Seefeld.

Til tross for svak form hele denne sesongen, var han som tittelforsvarer kvalifisert for onsdagens 15 kilometer i Oberstdorf. Som ventet greide ikke Røa-mannen på forsvaret gullet.

I tillegg til VM-gullet fra 2019, har Johnsrud Sundby hatt en imponerende merittliste i skisporet, med femindividuelle medaljer i tillegg til tre stafettgull fra VM, samt to gull, to sølv og en bronse fra OL. Han har dessuten vunnet verdenscupen tre ganger – og Tour de Ski sammenlagt tre ganger.

Fratatt seier



Seieren i Tour de Ski 2015 måtte han imidlertid gi fra seg, i forbindelse med at han i juli 2016 ble dømt for overtredelse av dopingreglene, gjennom en feiladministrering av et lovlig astmapreparat. Sundby ble dømt til to måneders utestengelse, som er den mildeste straff for dopingforseelser.

Martin Johnsrud Sundby har ikke vært på pallen i verdenscupen siden han kom på tredjeplass på 15-kilometeren i Falun 17 mars 2019.