Tiger Woods bryter tausheten etter ulykken

Golfstjernen Tiger Woods pådro seg flere åpne brudd i en bilulykke utenfor Los Angeles sist uke.

Under søndagens golfturnering World Golf Championship i Florida, spilte en rekke stjernespillere med røde piqueskjorter og svarte bukser.

Klesvalget var neppe tilfeldig. Tiger Woods har nemlig ofte vært antrukket i rød piqueskjorte og svarte bukser på golfbanen i en årrekke.

– Han har fremdeles en vei å gå

Stjernespiller Rory McIlroy var blant spillerne som hadde på seg rød piqueskjorte og sorte bukser.

– For oss er det bare en gest for å fortelle ham at vi tenker på ham, og at vi heier på ham. Det ser tydeligvis ut at ting ser bedre ut i dag enn de var på tirsdag, men han har fremdeles en vei å gå, sier McIlroy ifølge ESPN.

Golfers at the WGC Workday-Championship are wearing Sunday red in support of Tiger Woods. ❤️🐅 pic.twitter.com/6OUo592nLd — theScore (@theScore) February 28, 2021

Den rørende gesten fikk Tiger Woods med seg, og han uttalte seg for første gang offentlig etter ulykken på Twitter.

– Det er vanskelig å forklare hvor emosjonelt det var da jeg slo på TV og så alle de røde trøyene. Til hver eneste golfer og alle fans, dere hjelper meg virkelig til å komme meg gjennom denne tøffe tiden, skriver Woods.

Var alene i bilen

Bilen til Tiger Woods blir heist opp fra ulykkesstedet i Ranchos Palos Verdes i Los Angeles. Foto: Mark J. Terrill / AP / NTB

45-åringen ble operert i det høyre beinet og den høyre ankelen etter ulykken.

– Behandlingen var vellykket. Han er på bedringens vei, og han er nå ved godt mot, skriver Tiger Woods' fond TGR Foundation på Twitter.

Woods var alene i bilen da ulykken skjedde.

Fra før er det kjent at Woods ikke var påvirket da han krasjet, og dagen etter ulykken varsler politiet at det ikke vil bli opprettet sak mot ham for uaktsom kjøring.