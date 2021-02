Tiril Eckhoff: – Det var nesten litt Trump-tendenser

Onsdag starter årets VM i skiskyting i slovenske Pokljuka, og situasjonen er svært annerledes for utøverne i år enn i fjor. Under fjorårets VM i Anterselva var coronapandemien for alvor på fremmarsj i verden. Kort tid etter mesterskapet i fjor ble idretten stoppet.

Nå ett år senere, lever utøverne under svært strenge restriksjoner før og etter konkurransene.

– I fjor bare lo vi av corona, og det var nesten litt sånn Trump-tendenser der vi tenkte sånn «haha, det er ikke noe farlig. Det er jo ikke her hvor vi er i Syd-Tirol» , sier Tiril Eckhoff til TV 2.

– At ingen ble smittet er helt utrolig

Hun tror de norske skiskytterne har strengere regler enn flere av de andre skiskytternasjonene.

Eckhoff er svært overrasket over at fjorårets mesterskap ble gjennomført uten at en eneste utøver ble smittet.

– At ingen ble smittet under VM i Anterselva er helt utrolig. Jeg tenker bare på hvordan verden har snudd på det året og hva vi har vært igjennom. Fra å tenke at det «bare» er et kinesisk virus omtrent, til å føle på at dette faktisk er livstruende, sier 30-åringen til TV 2.

– Vi er medaljefavoritter

Årets VM starter onsdag klokken 15:00, og blandet stafett er første øvelse på programmet.

Sturla Holm Lægreid Lægreid, Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland går stafetten for Norge.

– Vi er medaljefavoritter, men det er en jobb som skal gjøres. De er ikke delt ut på forhånd, sier Lægreid ifølge NTB.