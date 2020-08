Journalist beklager Northug-spørsmål: – Skivebom

På en pressekonferanse fredag ettermiddag fortalte skilegenden Petter Northug at han sliter med et alvorlig og omfattende rusproblem som følge av hard festing.

Innrømmelsen kom etter at han sist torsdag ble stoppet av en politipatrulje etter å ha råkjørt i 110-sonen på E6 i Ullensaker. Under en ransakelse fant politiet narkotika hjemme hos Northug.

Under fredagens pressekonferanse fikk skilegenden mange spørsmål om råkjøringen, misbruket av narkotika og hvordan de siste dagene har påvirket ham. En reporter fra Trønder-Avisa spurte blant annet om Northug har slitt med selvmordstanker.

– Nei, svarte Northug.

Les også: Petter Northug: – Jeg har et alvorlig rusproblem



– Skivebom

Spørsmålet har fått mange til å reagere på sosiale medier. En av de som reagerte var Senterparti-politiker Geir Pollestad.

– «Har du hatt noen sjølmordstanker knyttet rundt det her». Pressen på sitt verste, skriver Pollestad.

Kort tid etter at pressekonferansen var over, beklaget journalisten spørsmålet.

– Dette var en skivebom. Jeg beklager og legger meg flat, skrev journalisten på Twitter.

Les også: Klæbo avslører Northug-samtale: – Han har bommet totalt



– Et arbeidsuhell



Trønder-Avisas sjefsredaktør, John Arne Moen, sier at spørsmålet aldri burde blitt stilt.

– Dette var et arbeidsuhell som både journalisten og redaksjonsledelsen beklager på det aller sterkeste. Å stille spørsmål om selvmord i en slik sammenheng burde ikke skjedd, og jeg er glad for at journalisten rett etter pressekonferansen selv gikk offentlig ut i sosiale medier og beklaget det som skjedde, sier sjefredaktøren i en uttalelse i egen avis.

Avisen har også sendt en beklagelse til Northug.