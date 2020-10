TV 2: Solskjær nekter å snakke med oss

Manchester United-manageren har ikke stilt til intervju med TV 2 siden mars, melder Dagbladet. Ifølge TV 2-sportens redaktør Vegard Jansen Hagen er bakgrunnen et intervju kanalen gjorde med Kamilla Visnes 11. mars i år, om voldtektsaken mot tidligere Molde-spiller Babacar Sarr.

Solskjær var Molde-trener i perioden og Visnes fortalte blant annet at hun var skuffet over at Solskjær valgte å stole på Sarr fremfor henne.

– Det Solskjær oppgir som årsak er at TV 2 har laget en sak der fornærmede i Babacar Sarr-saken kritiserer at Molde og Solskjær, etter hennes mening, støttet den tiltalte. Solskjær reagerer også på at vi har laget en engelsk versjon av saken på våre nettsider, forklarer Jansen Hagen til Dagbladet.

Krever uforbeholden unnskyldning

Tidligere har den norske manageren stilt opp for TV 2, som er rettighetshaver for Premier League og Europa League. Siden mars har Solskjær derimot ikke stilt opp i egne intervjuer med kanalen.

– Solskjær vil ha en uforbeholden unnskyldning, men det kan vi ikke se at det er grunnlag for å gi, sier Jansen Hagen til Dagbladet.

Kanalen sier de har forsøkt å få konstruktiv dialog med kristiansunderen, men det har fortsatt ikke kommet noen løsning på konflikten.

Kritikk i britiske medier

Artikkelen kom i et tidsrom der også britiske medier stilte spørsmål om Solskjærs bruk av Sarr i Molde-kamper.

– Jeg tror jeg kun kan svare det jeg allerede har gjort gjennom klubben. Saken går gjennom det norske rettssystemet, og man må respektere den rettslige gangen der, svarte Solskjær på en pressekonferanse i februar.

Til Dagbladet sier Manchester Uniteds kommunikasjonssjef at Solskjær har oppfylt alle forpliktelser overfor rettighetshavere, men har ikke svart på om han boikotter den norske tv-kanalen.

Sarr etterlyst

Voldtektssaken mot den tidligere spilleren endte med frikjennelse i Romsdal tingrett, men spilleren ble likevel dømt til å betale erstatning til kvinnen fordi retten mente det var mer sannsynlig at han hadde begått voldtekt enn at han ikke hadde gjort det.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen, men ankesaken er utsatt tre ganger fordi spilleren befinner seg i utlandet og ikke har møtt i retten. Nylig ble det kjent at det er tatt ut en ny voldtektstiltale mot ham.

De påståtte voldtektene stammer fra 2017 og 2018. Sarr er internasjonalt etterlyst med pågripelsesbegjæring, men norske myndigheter har ikke lykkes med å få ham utlevert.