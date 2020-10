Solskjær med ny Paris-sensasjon: Rashford ga United-fansen drømmereprise

Dermed ble det en festavslutning på Paris-kvelden for Rashford, som hadde skuslet bort flere gode muligheter tidligere i kampen.

Det var også Rashford som satte inn den avgjørende straffen da United sensasjonelt slo PSG 3-1 i Paris og avanserte til kvartfinale i samme turnering våren 2019.

– Den gang var det i utslagsrundene. Det er en annen følelse i starten av gruppespillet, og det var heller ingen tilskuere i dag. Men vi møtte et fantastisk lag, og spillerne var fremragende. Jeg synes vi fortjente å vinne, sa Solskjær i et intervju vist på Viasat.

Tirsdag sto Anthony Martial i fare for å bli syndebukk etter å ha scoret selvmål og utlignet til 1-1 for PSG tidlig i 2. omgang. Men han ble berget av spisspartneren til slutt.

86 minutter var spilt da innbytter Paul Pogba spilte ballen til Rashford, som hamret ballen i mål i lengste hjørne.

– Det var en god følelse, men det var bare den første kampen, sa Rashford.

Straffedrama

United kom til den franske hovedstaden som massive «underdogs», men Solskjær traff godt med sin kampplan og 5-2-1-2-formasjon. Oppofrende forsvarsspill kombinert med mange kontringsmuligheter gjorde at United var farlige kampen gjennom.

PSG hadde sjanser nok til å score flere mål, og det var først og fremst stjerneduoen Neymar og Kylian Mbappé som sto for det kreative offensivt.

– Når du spiller borte mot et lag som dette, med Neymar og Mbappé, må vi forsvare oss godt. Vi visste at David (de Gea) måtte gjøre noen redninger, sa Solskjær.

Den første sjansen var det imidlertid venstreback Layvin Kurzawa som fikk da Mbappé traff ham med en nydelig innsvinger etter elleve minutter. En god beinparade fra de Gea forhindret scoring.

Fernandes sendte United i føringen fra straffemerket i det 23. minutt etter først å ha bommet fra ellevemeteren. Han fikk ta straffen på nytt ettersom keeper Keylor Navas rykket ut fra streken før han skjøt, og på forsøk nummer to var portugiseren sikker.

Selvmål

PSG-midtstopper Abdou Diallo så ut som en juniorspiller i starten av kampen, og da han felte Martial og laget straffe, men mot slutten av første omgang gjorde han en svært viktig involvering. Marcus Rashford kom alene gjennom på venstresiden, men ble stoppet av Diallos solide takling.

Rashford fikk en ny kjempemulighet på løp tidlig i 2. omgang, men i stedet for å storme mot Navas, slo han en svak pasning mot Martial som Diallo enkelt kunne plukke opp.

Noen intense minutter fulgte, og etter 54 minutter skulle hjemmelaget lykkes på en corner. Neymar svingte ballen inn, og Martial var klønete da han relativt upresset stusset ballen i eget nett.

Minutter senere viste Rashford seg uskarp igjen da han kom alene på løp mot Navas for tredje gang. Denne gang førte ubesluttsomheten til at han ble taklet av Danilo Pereira.

De brente mulighetene var nok likevel glemt, i alle fall i noen minutter, da Uniteds spissjuvel fikk siste ord på tampen av kampen.

Leipzig-seier

I den andre kampen i mesterligaens gruppe H vant Leipzig 2-0 hjemme mot Basaksehir etter to scoringer av venstrebacken Angeliño.

Kvarteret var spilt da den innleide Manchester City-spilleren ble lobbet gjennom av Kevin Kampl, vendte bort Martin Skrtel på elegant vis og banket ballen i mål.

Bare fire minutter senere var Angeliño på farten igjen. Han ble frispilt av Christopher Nkunku og var like sikker som på sin første sjanse.

Alexander Sørloth ble sittende hele kampen på benken for Leipzig, som topper H-gruppen etter første runde. I neste kamp venter Manchester United på bortegress.

– Vi trenger trolig 10 poeng for å gå videre, og vi har allerede tre. Den neste kampen mot Leipzig blir veldig viktig for oss, men vi har også seriekamper mot Chelsea og Arsenal. Jeg er glad for at jeg har så mange gode spillere å velge mellom, sa Solskjær.

Fredrik Gulbrandsen var ubenyttet reserve for Basasehir, som møter PSG neste uke.