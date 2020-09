Hopplegenden Matti Nykänens siste timer: Funnet livløs på badet

I en ny bok forteller flere av Nykänens nærmeste familie og venner om de dramatiske og mørke årene før han til slutt døde 4. februar 2019, 55 år gammel.

Den legendariske hopperen vant til sammen fire OL-gull og fem VM-gull.



Han er blant de mestvinnende utøverne innen skisporten og vant en rekke hopprenn i løpet av de ni sesongene han var aktiv.

Av konkurrentene ble han ofte ansett som utilnærmelig, og rivalene måtte ta til takke med plassene bak den suverene finnen.

Etter at den fantastiske skikarrieren var over gikk det derimot i utforbakke. Privatlivet ble rystet av flere skandaler.

Lege advarte Nykänen i 1995



Etter hvert utviklet Matti Nykänen et stadig mer alvorlig rusmisbruk. Allerede i 1995 var helsen så dårlig at han ble advart om at livet sto på spill. Da var Nykänen 31 år.

– Legen hadde sagt til Matti at dersom han ikke sluttet å drikke, så ville han neppe leve lenge. Matti forsikret legen om at han skulle endre livsstil, men det lyktes han ikke med , skriver journalisten Marko Lempinen i boken, ifølge den finske avisen Ilta-Sanomat.

I de siste årene av sitt turbulente liv ble han alvorlig syk. Legene påviste betennelse i bukspyttkjertlene. Et stort alkoholinntak var trolig en av hovedårsakene til sykdommen.

I de siste ukene av sitt liv pådro han seg lungebetennelse. Han skal også hatt store magesmerter og utviklet diabetes.

– Helvete er ikke så ille som livet mitt var

– Når sporten er borte og karrieren over, er du ingenting. Ingenting. Det er slik jeg føler det. Livet mitt hadde sklidd ut litt. Det var et rot . Helvete er ikke så ille som livet mitt var, fortalte Nykänen til Dagbladet to år før han døde.

Hans kone Pia Nykänen, var den siste tiden redd for at ektemannen var alvorlig syk og ville rekvirere ambulanse for å få ham undersøkt på sykehus. Men Matti Nykänen skal ha avvist dette.

Den dagen han døde var ekteparet hjemme i Joutseno, et lite tettsted i det sørlige Karelen i Finland med om lag 10.000 innbyggere.

Da 55-åringen etter en stund ikke kom ut av badet, ble hun urolig og gikk inn for å sjekke at alt var i orden.

– Jeg forsøkte å gjenopplive ham

På badet fant hun Matti liggende urørlig på gulvet i sitt eget oppkast. Da var han allerede død.

– Jeg forsøkte å gjenopplive ham i natt, fortalte Pia Nykänen til mtvuutiset da nyheten om dødsfallet ble kjent.

Ifølge vennen Kai Merilä var den tidligere skihoppernes hele så dårlig at flere fryktet for hans liv.

– Sykdommen var forferdelig for Matti, men han tok kontroll over situasjonen. Han målte alltid blodsukkeret, fortalte Merilä til avisa Iltalehti.

Men i februar 2019 var livet over. Matti Nykänen etterlot seg tre barn fra tidligere forhold.

VIDEO: Hopplegende Matti Nykänen er død