Nils Arne Eggen om Solskjær-ansettelsen: – Det er nok Ferguson som står bak

Rosenborg-legenden Nils Arne Eggen mener det er et løft for norsk fotball at Ole Gunnar Solskjær har fått treneransvaret for Manchester United.

– Det synes jeg var kjempebra, for å si det rett ut. Det er jo klart at det er et løft for norsk fotball. Altså, en norsk ung lovende fotballtrener som får managerjobb i Manchester United. Det er selvfølgelig et løft for norsk fotball og en inspirasjon, sier Eggen til TV 2.

Eggen innrømmer at han ble overrasket da han ble kjent med Solskjærs nye jobb.

– De har en tendens til å gå etter toppene i både Europa og verden. Men jeg skjønner godt hvem som står bak. Det er nok min venn i mange år, herr Ferguson. Han har litt av det samme med å ha en filosofi som bæres fram av de som har levd etter filosofien, sier 77-åringen, som sikter til Alex Ferguson, Uniteds hovedtrener fra 1986 til 2013.

Fakta om Ole Gunnar Solskjær * Alder: 45 (født 26. februar 1973 i Kristiansund) * Yrke: Manager * Klubb: Molde * Trenermeritter: To seriegull (2011 og 2012) og ett cupgull (2013) med Molde * Tidligere klubber som trener: Molde (21. oktober 2015 –), Cardiff (2. januar–18. september 2014), Molde (9. november 2010–2. januar 2014) og Manchester Uniteds reservelag (2008–2010) * Klubber som spiller: Manchester United, Molde og Clausenengen * Kamper/mål totalt for Manchester United: 366/126 * Kamper/mål for Molde: 42/31 * Landskamper/mål: 67/23. * Takket nei til jobben som ny landslagstrener for Norge i 2017. * Aktuell som midlertidig manager etter at José Mourinho fikk sparken som manager i Premier League-laget Manchester United.

Solskjær ble bekreftet som klubbens midlertidige hovedtrener onsdag.

Møter gamleklubben i første kamp



Ifølge den britiske avisen The Mirror må den engelske storklubben betale Molde Fotballklubb omlag 20 millioner kroner for Solskjærs tjenester frem til sesongslutt. Sparkingen av Jose Mourinho vil koste klubben rundt 165 millioner kroner, skriver Mirror.

Molde ønsker ikke kommentere summen United betaler for Solskjær.

Administrerende direktør i klubben, Øystein Neerland, sier til ABC Nyheter at klubben forholder seg til avtalen om at Solskjær tar over Molde igjen etter endt sesong i England.

– Er du helt sikker på at han kommer tilbake i mai?



– Man kan aldri vite i fotball, sier Neerland.



Solskjær har etter en suksessrik spillerkarriere vært trener for Manchester Uniteds reservelag, samt i to perioder i Molde. I tillegg hadde han et mislykket opphold som manager i Cardiff i 2013/14-sesongen.

45-åringen leder sin første kamp som United-manager lørdag, mot sin gamle arbeidsgiver Cardiff.

Nordmannens fasit ble 126 mål på 366 kamper mellom 1996 og 2007 for United.